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13 травня • оновлено в 17:21
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Циклон змістився на схід: синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні

11.4т
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Холодний фронт в Україні продовжує відступати та вже змістився на східні області.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко у Facebook, зазначивши, що в ніч на 13 травня ще можуть бути заморозки в західних, північних і центральних областях.

"Холодний фронт відступає, вже змістився на східну частину України, затримує дощі, там ще порівняно тепло. А в його тилу температура повітря впала до нуля – саме стільки зараз у Львові, а в Карпатах нижче за нуль", – написала вона.

За даними Укргідрометцентру, в середу, 13 травня, температура повітря в Україні зафіксується в діапазоні +14...+17 градусів.

Циклон змістився на схід: синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні

meteo.gov.ua

Циклон змістився на схід: синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні

meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, багато країн Європи вранці 12 травня засипало снігом – висота снігового покриву місцями становила до 10 сантиметрів.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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