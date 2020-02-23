Циклон Юлія завдасть потужного удару по Україні

У понеділок, 24 лютого, в Україні очікується штормовий вітер та опади, які прийдуть з циклоном під назвою Юлія.

Про це в Telegram-каналі розповіла синоптик Наталка Діденко, уточнивши, що країну накриють дощі та мокрий сніг.

"24 лютого циклон Юлія принесе до нас опади зі штормовим вітром. Протягом дня опади будуть зміщуватися разом із циклоном в східному напрямку, тому, наприклад, у другій половині дня понеділка основний вологий удар приймуть на себе східні області, а також Дніпро, Сумська область, Запоріжжя", – зазначила Діденко.

Діденко попередила про сильний вітер

За її словами, штормовий вітер вируватиме в більшості областей України. У Києві циклон проявиться у всій красі вже найближчої ночі. Спочатку литиме дощ, потім – мокрий сніг.

"Штормовий північно-західний вітер сягатиме поривів 15-22, а то й більше, метрів у секунду. Вдень у Києві опади ослабнуть та припиняться. Але потужний вітер залишиться протягом усього дня", – пояснила синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів, на яку погоду чекати навесні. За його словами, жителів країни чекають морози в березні, а останній місяць весни принесе посуху.

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