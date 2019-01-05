Циклон відступить: синоптики розповіли про поліпшення погоди в Україні

У суботу, 5 січня, в більшості областей України негода відступить і опади припиняться.
Так, уночі в західних і східних регіонах, вдень у західних і в більшості північних часом буде сніг, на решті території – без істотних опадів. На дорогах ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 5-10° морозу, у Карпатах 11-16°; вдень 1-6° морозу, на крайньому півдні близько 0°.
Погода в Україні
UAZMI
У Києві 5 січня вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі 6-8 ° морозу, вдень 3-5 ° морозу.
Нагадаємо, що в Європі на Різдво температура коливатиметься близько нуля, з опадами у вигляді мокрого снігу. Так, в Італії та Іспанії 7-8 січня буде хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Тільки в Іспанії температура впаде до +5 ... +8 градусів.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :
На різдвяні вихідні, з 5 по 7 січня, українців чекає морозна погода з невеликим снігом. А ось вже після Різдва висока ймовірність сильних снігопадів.
Народні синоптики спрогнозували погоду на 2019 й рік. У кінці січня очікується потепління і сльота, а ось літо не буде занадто спекотним.
У той же час синоптики різних країн прогнозують, що 2019 рік може стати найтеплішим в історії спостережень за погодою. Виною всьому ефект Ель-Ніньо – коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, яке впливає на клімат.
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