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Циклон відступить: синоптики розповіли про поліпшення погоди в Україні

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У суботу, 5 січня, в більшості областей України негода відступить і опади припиняться.

Так, уночі в західних і східних регіонах, вдень у західних і в більшості північних часом буде сніг, на решті території – без істотних опадів. На дорогах ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 5-10° морозу, у Карпатах 11-16°; вдень 1-6° морозу, на крайньому півдні близько 0°.

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Погода в Україні

Погода в Україні

UAZMI

У Києві 5 січня вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 6-8 ° морозу, вдень 3-5 ° морозу.

Циклон відступить: синоптики розповіли про поліпшення погоди в Україні

Нагадаємо, що в Європі на Різдво температура коливатиметься близько нуля, з опадами у вигляді мокрого снігу. Так, в Італії та Іспанії 7-8 січня буде хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Тільки в Іспанії температура впаде до +5 ... +8 градусів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

  • На різдвяні вихідні, з 5 по 7 січня, українців чекає морозна погода з невеликим снігом. А ось вже після Різдва висока ймовірність сильних снігопадів.

  • Народні синоптики спрогнозували погоду на 2019 й рік. У кінці січня очікується потепління і сльота, а ось літо не буде занадто спекотним.

  • У той же час синоптики різних країн прогнозують, що 2019 рік може стати найтеплішим в історії спостережень за погодою. Виною всьому ефект Ель-Ніньо – коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, яке впливає на клімат.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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