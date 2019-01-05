Циклон відступить: синоптики розповіли про поліпшення погоди в Україні

У суботу, 5 січня, в більшості областей України негода відступить і опади припиняться.

Так, уночі в західних і східних регіонах, вдень у західних і в більшості північних часом буде сніг, на решті території – без істотних опадів. На дорогах ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 5-10° морозу, у Карпатах 11-16°; вдень 1-6° морозу, на крайньому півдні близько 0°.

Погода в Україні UAZMI

У Києві 5 січня вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 6-8 ° морозу, вдень 3-5 ° морозу.

Нагадаємо, що в Європі на Різдво температура коливатиметься близько нуля, з опадами у вигляді мокрого снігу. Так, в Італії та Іспанії 7-8 січня буде хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Тільки в Іспанії температура впаде до +5 ... +8 градусів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :