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28 травня • оновлено в 13:37
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Циклон в Україні продовжиться: синоптикиня попередила про негоду

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Погода в Україні у п'ятницю, 28 травня, буде прохолодною і вологою –дощі із грозами та, можливо, градом, йтимуть на заході, півночі та сході країни.

Про це написала народна синоптикиня Наталка Діденко у Telegram. За її словами, Україну продовжує накривати циклон, який розпочався минулої доби, він несе атмосферний вихор із повітряним потоком проти годинникової стрілки.

"Сухі смужки прояснень у п`ятницю ймовірні вздовж зони Суми-Полтава-Дніпро-Миколаїв-Херсон. Проте все ж переважатиме в Україні циклонічна волога погода", – зазначила вона.

Циклон в Україні продовжиться: синоптикиня попередила про негоду

Діденко додала, що найближчої ночі температура повітря буде +9..+14 градусів, на сході та півдні – +12..+16 градусів. Вдень похолодає у західних областях до +13..+17 градусів. У більшості областей очікується +15..+21 градус, на сході та у Дніпрі з районами +20..+24 градуси.

У Києві в п`ятницю переважатиме волога погода, проте ситуація буде простішою, аніж напередодні – є багато шансів на сонячні прояснення. Вночі у столиці +12 градусів, завтра вдень тепло, до +19 градусів.

Циклон в Україні продовжиться: синоптикиня попередила про негоду

Наталка Діденко/Telegram

Циклон в Україні продовжиться: синоптикиня попередила про негоду

Наталка Діденко/Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня розповіла, що літо-2020 на Україні почнеться з теплого червня – середня температура повітря триматиметься на рівні 20-25 градусів тепла.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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