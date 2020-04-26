Циклон поступово гасить пожежі: з'явився обнадійливий прогноз погоди по Україні

Циклон, який спричинив дощі в деяких регіонах країни 26 квітня, продовжує рух на схід та поступово гасить пожежі.

Про це інформує "Метеопост" на сторінці у Facebook. Водночас синоптики зазначають, що не всі області сьогодні не побачать бажаних для землі та врожаю опадів.

"На жаль, схід та південь не отримають довгоочікуваного дощу. Опади рухаються на Сумщину та Чернігівщину", – йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, на ранок 26 квітня найбільші опади зафіксовано такими метеостанціями:

Київ – 26 мм;

Вінниця – 21 мм;

Миронівка – 20 мм;

Білопілля – 18 мм;

Жмеринка – 17 мм;

Жашків – 12 мм;

Ніжин – 12 мм;

Нова Ушиця – 12 мм;

Умань – 12 мм.

Дощі в Україні Facebook/Метеопост

Дощі в Україні Facebook/Метеопост

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з прогнозом синоптикині Наталії Діденко, у неділю, 26 квітня, в Україні погода буде дощовою, подекуди очікуються грози, а на заході країни навіть випаде сніг.

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