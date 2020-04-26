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26 квітня • оновлено в 14:54
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Циклон поступово гасить пожежі: з'явився обнадійливий прогноз погоди по Україні

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Циклон, який спричинив дощі в деяких регіонах країни 26 квітня, продовжує рух на схід та поступово гасить пожежі.

Про це інформує "Метеопост" на сторінці у Facebook. Водночас синоптики зазначають, що не всі області сьогодні не побачать бажаних для землі та врожаю опадів.

"На жаль, схід та південь не отримають довгоочікуваного дощу. Опади рухаються на Сумщину та Чернігівщину", – йдеться у повідомленні.

Циклон поступово гасить пожежі: з'явився обнадійливий прогноз погоди по Україні

За даними синоптиків, на ранок 26 квітня найбільші опади зафіксовано такими метеостанціями:

  • Київ – 26 мм;

  • Вінниця – 21 мм;

  • Миронівка – 20 мм;

  • Білопілля – 18 мм;

  • Жмеринка – 17 мм;

  • Жашків – 12 мм;

  • Ніжин – 12 мм;

  • Нова Ушиця – 12 мм;

  • Умань – 12 мм.

Дощі в Україні

Дощі в Україні

Facebook/Метеопост

Дощі в Україні

Дощі в Україні

Facebook/Метеопост

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з прогнозом синоптикині Наталії Діденко, у неділю, 26 квітня, в Україні погода буде дощовою, подекуди очікуються грози, а на заході країни навіть випаде сніг.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
погода синоптик пожежа
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