Циклон не відступає! Синоптикиня попередила про подальшу негоду в Україні

Погода в Україні, 2 червня, буде похмурою та прохолодною, найбільше дощитиме на заході країни.

Як зазначила народна синоптикиня Наталка Діденко у Telegram, циклон Izolde все ще перебуватиме на території України. Разом із тим, на високогір`ї Карпат можливий мокрий сніг.

За словами Діденко, періодичні дощі, від невеликих до помірних, можливі у північних областях (окрім Сумщини), в Одеській області, в Криму та на крайньому сході. На решті території – або без істотних опадів, або максимум місцями незначні.

Погода в Україні 2 червня

Вітер задуватиме з північного заходу, помірний, до поривчастого.

Температура повітря вночі буде низькою – +4..+8 градусів, на півдні та в східних областях до +12 градусів.

У денні години в Україні очікується переважно +14..+18 градусів, на сході буде найтепліше, до +17..+22 градусів, а найхолодніше у західній частині України, лише +8..+13 градусів.

У Києві 2 червня є ймовірність дощу, вночі холодно, +6 градусів, вдень – +14 градусів.

"Повного припинення дощів найближчим часом не обіцяю, проте ось стовпчики термометрів нарешті підуть вгору. 3-4 червня до +18 градусів, а потім вже й літо прийде, дочекаємося і +20 і за +20 градусів", – написала Діденко.

Погода в Україні 2 червня Наталка Діденко/Telegram

Погода в Україні 2 червня Наталка Діденко/Telegram

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Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань розповів, що у червні погода в Україні очікується теплою і з помірними опадами, однак не виключені й температурні коливання в окремі дні.