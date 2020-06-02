Циклон не відступає: синоптикиня попередила про дощі по всій Україні
Погода в Україні у середу, 3 червня, залишиться прохолодною переважно у західних областях, дощитиме майже по всій території країни.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко у Facebok. Разом із тим, антициклонічна смуга високого атмосферного тиску з Чорного моря принесе прояснення від Сумщини, Харківщини через Дніпропетровщину до Запоріжжя.
Вітер у середу очікується з півдня, швидкість – у межах 3-10 м/с. Температура вночі +5..+9 градусів, на півдні та сході до +12.
Вдень найвища температура повітря очікується на сході України та на Дніпропетровщині +17..+23 градуси.
Найхолодніше буде в західних областях, +11..+14 градусів. На решті території +13..+19 градусів.
У Києві 3 червня дощ більш ймовірний у другій половиня дня. Вночі холодно, +6..+8 градусів, вдень потепліє до +17 градусів.
Як писав OBOZREVATEL раніше, начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань розповів, що в червні погода в Україні очікується теплою і з помірними опадами, однак не виключені і температурні коливання в окремі дні.