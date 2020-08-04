Цікаві речі, які збирали діти в СРСР: фантики, значки й пачки від сигарет

Одними з найцінніших речей для дітей в Радянському Союзі були їхні колекції, адже ними у ті часи цікавилися майже всі – від малого до великого.

Як приклад можна згадати обліплені наклейками холодильники, хоча було й багато інших речей для створення унікальної колекції. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що саме збирали радянські діти.

Колекція марок із СРСР

Марки

Багато дітей збирали їх до спеціальних альбомів. Одними з найцінніших були іноземні марки – польські, кубинські. Однак особливо цінувалися трикутної форми, а також "негашені" – на яких не було штампу.

У СРСР часто давали значки за якесь досягнення, в результаті у багатьох збиралися цілі колекції

Значки

У СРСР значків випускалося дуже багато, оскільки кожен радянський житель отримував їх за якісь заслуги чи, наприклад, вступ до комсомолу, участь у змаганнях або виставці тощо.

З розпадом СРСР ідеологічні написи на значках змінилися героями з мультиків

У результаті у багатьох збиралися цілі колекції, до того ж деякі продовжують скуповувати значки вже й у дорослому віці. Так, із розпадом Союзу ідеологічні написи змінилися героями мультиків, а потім і сатиричними висловами.

У СРСР випускали колекційні монети

Монети

Як і зараз, за часів СРСР випускали колекційні монети, які обов'язково відкладалися в скарбничку. Водночас особливо цінні були монети країн Союзу, де багато хто служив або куди їздили на відпочинок.

Моделі автомобілів у СРСР частіше збирали для колекцій хлопчики

Мініатюрні моделі автомобілів

Це було суто захоплення хлопчиків, хоча, порівняно з іншими речами для колекціонування, не особливо дешеве.

Колекція листівок із СРСР

Листівки

А ось листівки більше любили збирати дівчатка. Сьогодні мало хто вітає так близьких, адже є мобільний телефони, електронна пошта й соцмережі, повідомлення в яких часто губляться в історії. А ось милі листівки з теплими словами можна зберігати довго.

Колекція кишенькових календариків із СРСР

Календарики

Коли ще не було інтернету, люди звіряли вихідні дні та сімейні свята за календарями. В СРСР їх випускали багато і різноманітних: з милими тваринами, фотографіями міст, героями того часу, "серйозні" – з рекомендаціями про те, що робити під час пожежі. Хоча найдорожчими серцю були ті, які переливалися: під одним кутом була одна картинка, а під іншим вона змінювалася.

Діти в СРСР колекціонували кришечки від пляшок

Кришечки від пляшок

Найчастіше в СРСР кришечки від пляшок із ситром, газованою водою і пивом були однотипні: бляшані та блискучі. Але якщо траплялися кольорові, то вони були на вагу золота, тому їх і колекціонували.

Колекція пачок від сигарет із СРСР

Пачки від сигарет

Багато хто в Союзі збирав сигаретні пачки: старші – повні, а діти – порожні. Водночас, звичайно ж, намагалися знайти такі, яких не було в інших: деякі обмінювали, про якісь запитували в ларьках, де торгували сигаретами поштучно.

Колекція баночок із СРСР

Баночки

Для того, щоб поповнити колекцію, баночки з-під газованої води не тільки купували, але і збирали порожні на вулиці. До того ж навіть пом'яті: потім вечір доводилося проводили за випрямленням однієї бляшанки, зате в колекції було поповнення.

Обгортки від цукерок і шоколаду в СРСР частіше збирали дівчатка

Обгортки від цукерок і шоколаду

Найчастіше такі збирали дівчатка (адже хлопчакам було цікавіше збирати пачки з-під сигарет і кришечки). Так, із багатьох кольорових фантиків у СРСР робили секрети в землі: викопували ямку, складали фантик, закопували, а потім прикрашали все квіточкою і зверху вкладали скельце. Коли в 90-ті роки на ринку стали продавати заморські шоколадки "Марс", "Снікерс" і "Твікс", то такі колекції почали збирати і хлопчики.

Раніше OBOZREVATEL робив добірку речей із СРСР, які зараз можна продати за статок. Серед них іграшки, приставки, газети та інші.