"Цигани – це окраса будь-якої країни": відомі роми України відповіли меру Івано-Франківська

В Україні розгорівся скандал через вимоги мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа вивезти з міста представників ромської спільноти. На його слова відреагували в посольстві США і міжнародна правозахисна організація Amnesty International, які вважають заяви Марцінківа порушенням прав етнічної групи.

Глава МВС Арсен Аваков також заявив, що позиція міського голови недопустима, а поліція вже відкрила кримінальне провадження.

Відомі представники ромської національності та правозахисники виступили із закликом не допускати подібних висловлювань з боку влади і розповіли OBOZREVATEL, чому проблема міжнаціональної ворожнечі в Україні ще не скоро вирішиться.

Музикант і композитор Петро Чорний

Петро Чорний opentv.media

Заслужений артист України, лауреат численних національних і міжнародних музичних премій Петро Чорний вже 30 років є яскравим представником ромської національності в українському шоу-бізнесі.

Артист уже багато років живе і працює в Україні, він добре відомий і за кордоном, і його дивує, що в такій багатонаціональній країні, де всі мають право на рівність, знаходяться люди, які дозволяють собі подібні висловлювання.

"Якщо людина не поважає чужу культуру, вона ніколи не полюбить свою. Мене в моїй країні оточують моя сім'я, друзі, мої педагоги, і я свого сина виховую в любові до України. "Ненька Україна" для нього – не порожні слова. Тому у мене одне слово – покидьок", – каже Чорний.

Співак зазначає про неприпустимість подібних висловлювань, тим більше з боку державних чиновників, які несуть міжнаціональну ворожнечу в суспільство і створюють конфліктну ситуацію.

"Я вважаю, ці слова – це гетто, це нацистська пропаганда, яка несе за собою ворожнечу народу. Ось через одного такого поганого барана все стадо перемолотило. Товариш пішак, тебе поставили відповідати за порядок у місті, а ти сам його порушуєш у багатонаціональній країні", – заявив він.

Петро Чорний

Чорний упевнений, що Марцінків зобов'язаний понести покарання за свої дії, які підривають довіру до всієї української влади.

Крім того, артист наполягає на тому, що роми – не зло, а окраса будь-якої країни. Більш того, вони вдячні Україні за можливість жити, вчитися і працювати в країні, яку вони називають рідною.

"Цигани – це окраса будь-якої країни. Знаєте, яку пісню грають на другий день циганського весілля? "Зеленеє жито, зелене", і роми плачуть під цю пісню. Ми тут живемо, працюємо, співаємо пісні українською мовою, шануємо і любимо. У нас навіть тост перший за батьків, а другий – за ту країну, за ту землю, де ми живемо. В Україні, на відміну від Чехії, де нам оголосили гетто, і в інших країнах, де ми не можемо здобути освіту, тут ми можемо вчитися, і ми вдячні. Давайте дотримуватися гасла: "Бути добру", а якщо бути добру, то в усьому", – сказав український співак .

Художній керівник циганського театру "Романс" Ігор Крикунов

Ігор Крикунов "День"

Театр "Романс" є першим і єдиним в Україні державним циганським професійним театром. Уже 26 років колектив театру доносить до українського глядача всю неординарність і самобутність циганської культури. Їх концертні програми затребувані не тільки в Україні, але й у багатьох країнах світу. Мета театру – показати культуру і світосприйняття ромів у своєму національному та українською побуті, з чим вони успішно впоруються.

Народний артист України і ром за національністю Ігор Крикунов вважає, що всі ці заяви відбуваються винятково через відсутність розуму і культури.

"Звідси всі біди, тому що до влади приходять люди, які не здатні нести відповідальність за свої слова. Мер – це лише посада, а крім неї людина ще повинна мати честь, совість і розум, і що не менш важливо, повагу до інших націй. Крім того, це ще й відсутність культури, тому що культурна людина не дозволить собі так ставитися до культури інших", – каже актор.

Ігор Крикунов Театр "Романс"

Усе своє творче життя Крикунов разом з акторами циганського театру намагаються змінити ставлення українців до ромської нації і культури, але без допомоги влади кардинально змінити ситуацію не вдасться.

"За 30 років незалежності України ніхто не займався цією проблемою, ніхто не збирався донести до народу, що ми всі єдині, і роми такі ж люди, як і всі. "Нагорі" нами ніхто не цікавиться, знаєте, ми тут як сироти. Так, створювалися програми з інтеграції ромів, але це блеф. Що найдивніше, до цих програм навіть не залучали представників нашої національності", – зазначив він.

І, на жаль, якщо не буде вжито жодних заходів, проблема сама по собі не вирішиться і залишиться в суспільстві на довгі роки.

Посланниця толерантності ПРООН в Україні Зола Кондур

Зола Кондур DW

Ромська правозахисниця, віцепрезидент жіночого фонду "Чіріклі" вже більш як 20 років займається проблематикою становища ромів в Україні. Кондур брала участь у тренінгах Ради Європи, ОБСЄ, ЄЦПР та ООН. Проходила навчання для громадських лідерів у США. Встигла побувати консультантом Європейського центру з прав ромів, Ради Європи та ОБСЄ.

Вона вважає, що подібні заяви допускаються в тому числі через відсутність прецедентів, коли за подібне дійсно несли покарання.

"Чому досі існує така проблема? Тому що не всі обрані державні чиновники розуміють наслідки порушення прав людини, дій, які носять дискримінаційний характер або мову ворожості", – каже Кондур.

Доручення мера Івано-Франківська поліції правозахисниця називає нелюдським, але все ж проблема не тільки в окремій посаді, а й у самій системі в цілому.

"Швидко пояснити людям, що ми не загроза і такі ж люди, як усі, не вийде. Особливо, коли звучать подібні висловлювання або ж погрози в наш бік, люди це читають і думають, що це нормально. Тут потрібно працювати з обох сторін, аби знайти діалог і почати поважати один одного", – вважає Кондур.

Зола Кондур Українська Гельсінська спілка

"Потрібно змінити підходи до вирішення цих проблем. По-перше, не потрібно сприймати нас як щось, або як таких, хто не є громадянами цієї країни. Ми – українці, і ми громадяни України. Але у нас є інше етнічне походження. По-друге, повинна бути не просто політична воля і бажання щось зробити, повинен бути чіткий контроль виконання тих заходів, які будуть прописані в новій стратегії", – додала вона.

Кондур переконана, що час руйнувати стереотипи, які склалися навколо представників ромської національності, оскільки серед них є маса людей, готових вчитися і працювати на благо України. Але часто без реальної допомоги від держави це зробити досить складно. Крім того, багато що залежить і від ставлення українців до ромів.

"Я часто чую і читаю коментарі в соцмережах, де ромів звинувачують у небажанні працювати, і я з цим не згодна. Я багато працюю з нашими громадами по всій Україні, і я не бачила жодної людини, яка б не хотіла працювати або навчатися", – говорить правозахисниця.

Роми досить часто стикаються з дискримінацією при вступі до школи або на роботу, через що соціальна адаптація багатьох з них стає неможливою.

"Як правило, ромських дітей не беруть до школи, батьки школярів просто не хочуть, щоб їхні діти навчалися з нашими. А якщо й беруть, то в класах з'являються конфлікти, і часто ромських дітей обзивають, б'ють, через що вони не хочуть повертатися до школи. Дорослі відчувають дискримінацію при прийомі на роботу. Навіть коли у них є освіта і немає проблем з документами, їм відмовляють через національність. А після цього нам кажуть, що ми не хочемо вчитися і працювати. Просто має бути людське ставлення до всіх", – заявила Кондур.