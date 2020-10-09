В Україні планують вигнати чиновників і заощадити 10 млрд на цифровізації соцпослуг

Цифровізація сфери соціальних послуг, яка передбачає масове скорочення чиновників, може заощадити бюджету України 10 млрд гривень.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 9 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Федоров зазначив, що його міністерство працює зокрема і як "повноцінний антикорупційний орган".

"Якщо, я вважаю, наша держава за 30 років не змогла побудувати системний менеджмент, то що потрібно зробити? Потрібно взагалі тоді викинути чиновників із ухвалення рішень щодо багатьох послуг. Ми це дуже активно щодня робимо. Тільки в соціальній сфері, якщо зробити цифрову трансформацію, можна заощадити – ці гроші залишаться в бюджеті – 10 млрд гривень", – сказав глава відомства.

Поки соціальний бюджет країни, як пояснив Федоров, – це понад 800 млрд гривень.

"Працюють 60 тисяч чиновників, соцпослуги отримують 20 млн осіб. І в нас є чотири фронт-офіси, де ці послуги взагалі можна отримати. Дуже неефективна система", – наголосив він.

Міністр розповів, що деякі українці змушені отримувати соцпослуги в різних районах, тому що взаємодії між реєстрами немає, крім того, соціальні виплати оформлені на понад 17 тисяч неіснуючих паспортів.

Пропонуємо переглянути відео трансляції:

Як писав OBOZREVATEL, 5 жовтня в Україні запустили послугу швидкої реєстрації бізнесу за допомогою порталу електронних послуг і мобільного застосування "Дія".