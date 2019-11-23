"Так не вмирали ніде в світі": названа реальна кількість загиблих від Голодомору українців

4,5 мільйони українців померло від Голодомору 32-33-х років, який організовало керівництво тодішньої СРСР, і це є найбільші втрати серед союзних республік, передає Радіо Свобода.

Загалом жертвами голоду стало 15 млн осіб. Другою після України йде Росія, в основному це регіон Кубань та Поволжя, у Казахстані загиблих втричі менше (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Цифри вражають. Навіть під час жорстокої німецької окупації смертність на селі була втричі меншою. Посухи та неврожай теж траплялись раніше, але ніколи не гинуло стільки людей. Голод був штучним, а масова смертність – це наслідок жорстоких репресій й реквізицій їжі. Так масово й швидко від природного голоду не гинули ніде й ніколи у світі", – зазначили автори статті.

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За їх словами, більшість українців померла у 33 році. Найбільш смертоносним став червень. Постраждав в основному не південь, а центр країни – сучасні частини Київської, Полтавської, Черкаської областей. Найменша кількість загиблих у Донецькій та Чернігівській областях.

"Чернігівщина – важкодоступний, болотистий, і не надто родючий регіон. Тому з колективізацією там не поспішали. Їжу можна було знайти в лісах. Донецька область – надважливий індустріальний центр всього СРСР. Від його стабільності залежало утвердження режиму Сталіна. На Київщині та Харківщині були найбільші обшуки селянських садиб", – підсумували у статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні кожної четвертої суботу листопада відзначається День пам'яті жертв голодомору . У 2019 цей день припав на 23 листопада.

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