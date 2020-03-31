Церква з фондом Новинського передали гуманітарну допомогу Олександрівській лікарні у Києві

Благодійний Фонд в Честь Покрова Пресвятої Богородиці Вадима Новинського і Українська православна церква передали гуманітарну допомогу Олександрівській лікарні в Києві.

Про це повідомив Предстоятель УПЦ Блаженніший митрополит Онуфрій, вручаючи апарат штучної вентиляції легенів останнього покоління, розрахований на роботу з двома пацієнтами, а також сто захисних костюмів багаторазового використання і сто очок представникам медустанови на зустрічі у його резиденції в Києво-Печерській Лаврі.

Митрополит благословив медичний персонал Олександрівської лікарні, а також всіх представників медичних професій України: "Божого благословення всім медикам, усім, хто сьогодні працює, хто кожен день показує свою любов до ближнього. Це особливо цінно, коли цей ближній знаходиться в біді. Нехай Господь вас благословляє і зберігає!".

За словами завідуючої кафедрою інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. Богомольця, головного позаштатного інфекціоніста МОЗ Ольги Голубовської, яка з керівництвом лікарні прийняла обладнання, це критично необхідні апарати і засоби захисту, коли зростає кількість пацієнтів з дихальною недостатністю.

Вона подякувала церкві за підтримку і молитви про здоров'я лікарів і пацієнтів: "Ми щиро зворушені підтримкою. Штучна вентиляція легенів – непроста функція, від якої багато в чому залежить здоров'я пацієнта. Ми дуже вдячні Церкві і меценатам за те, що будемо мати такий сучасний апарат і допомагати нашим громадянам".

Партнером благодійної акції виступив Благодійний Фонд в Честь Покрова Пресвятої Богородиці, засновником якого є народний депутат України Вадим Новинський.

За його словами, церква підтримує медицину і медиків не тільки молитвою, але і справами. Він упевнений, що всім українцям необхідно взяти приклад церкви, відкинути розбіжності і сконцентруватися на боротьбі зі світовою пандемією і її наслідками.

"Тільки консолідація зусиль президента, парламенту і уряду, центральної і місцевої влади, бізнесу і громадян дасть результат. Ми вже стикаємося з величезним дефіцитом техніки та засобів захисту в світі. Всі бюджетні кошти зараз треба перерозподілити МОЗ і виплатити в якості матеріальної допомоги та доплат медикам. І свою відповідальність перед Україною повинні проявити ЗМІ і блогери, щоб не поширювати паніку. І ми, звичайно ж, повинні пам'ятати, що тільки з Божою допомогою ми подолаємо цю страшну хворобу", – сказав Вадим Новинський.

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