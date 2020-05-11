Церква УПЦ МП, до якої ходить Баканов, потрапила в скандал, вшанувавши воїнів Росії

Київський Свято-Введенський чоловічий монастир УПЦ МП опублікував в Facebook пост, де вшанував загиблих російських воїнів. Ця церква відома тим, що її прихожанином є глава СБУ Іван Баканов.

Текст на "поминання полеглих воїнів" Свято-Введенський монастир оприлюднив в суботу, 9 травня.

"Жодна країна не поховала стільки воїнів, скільки – Росія. Воїном був перший російський святий, благовірний князь Борис ... І в найстрашнішій війні, яку вела Росія, в той час відкинула Бога, чесно боролися тисячі віруючих і тисячі звернулися до віри", – йшлося в повідомленні.

Свято-Введенський чоловічий монастир УПЦ МП

Однак пізніше текст поста був змінений: Росію виправили на СРСР.

Відзначимо, що громадський діяч і релігієзнавець Андрій Ковальов в Facebook написав, що це той самий монастир, який відвідує Баканов.

Початковий пост

Змінений пост

"До речі, це саме той монастир, прихожанином якої є глава СБУ Іван Баканов, друг дитинства Зеленського і керівник "95-го кварталу". Він сам зізнався в інтерв'ю, що ходить в цей монастир", – зазначив він.

Додамо, що в інтерв'ю " Главкому " Баканов сказав, що ходить саме в Свято-Введенський монастир.

"Ходжу до Свято-Введенського монастиря. Цей храм належить Московському патріархату, якого насправді не існує і який вигадали політики для поділу на своїх і чужих, цинічно використовуючи віру в політичних ігрищах", – розповідав глава СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше церква МП УПЦ догодила в скандал на Волині.

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