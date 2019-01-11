''Церква не повинна золотити храми!'' У Константинополі назвали мету ПЦУ

Православна церква України повинна долучитися до життя суспільства і звернути увагу на соціальні проблеми.
Про це в інтерв'ю "Бі-бі-сі" заявив архієпископ Памфілійський Данил, який був екзархом Вселенського патріарха і брав участь у процесі надання ПЦУ автокефалії.
"Я б хотів, щоб в Україні була саме така духовна, назвемо це світським словом конкуренція, щоб православна церква займалася справжньою місією, входила у суспільне життя, а не тільки займалася зовнішніми ритуалами богослужінь", — сказав він.
За словами архієпископа, духовенство має зайнятися тим, чим церква повинна бути, а не тільки дбати про її зовнішні аспекти.
Архієпископ Данил
"Бі-бі-сі"
"Мені здається, що в Україні набудували забагато храмів. На заході країни, у центрі в кожному селі мало не собор побудований. Але яку роль виконують ці храми? Чи приведуть вони до себе людей? Якщо люди просто приходять туди на молитву, а то й відбувається служіння церкви народу, то ми просто набудували пам'ятників. Церква повинна довести, що виконує свою місію. В Україні досі немає всеправославної благодійної організації на кшталт католицького "Карітас" у тій же Польщі, тому, можливо, прийшов час для Православної церкви України зайнятися цим", — додав Данило.
Він підкреслив, що є багато людей, які потребують допомоги, це не тільки військові або бідняки.
"Наприклад, я їду в Кіровоградську область в інтернат вітати дітей. Три церкви міста Знам'янка могли б об'єднати зусилля і відновити цей інтернат. Але вони нічого не роблять, хоча саме це є сферою, де церква повинна була б себе проявляти! Це те, до чого я закликаю владику Епіфанія, — вклинитися у життя суспільства. Церква повинна увійти в ці проблеми, а не бути банківською установою і золотити храми й лаври. Не їздити на мерседесах, а бути серед народу і працювати з людьми", — завершив архієпископ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 січня Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.
6 січня Томос вручили на Божественній літургії. Також у мережі опублікували переклад тексту документа.
7 січня митрополит Епіфаній і президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію у Софійський собор.
8 січня Томос відвезли назад у Стамбул для підписання його 11 членами Синоду Вселенського Патріархату. Це пов'язане з тим, що документ ПЦУ отримала за три дні до засідання ієрархів у Константинополі (вони збираються 9 числа кожного місяця).
9 січня усі члени Синоду Вселенського Патріархату в Стамбулі підписали Томос про автокефалію Православної церкви України.
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