''Церква не повинна золотити храми!'' У Константинополі назвали мету ПЦУ

Православна церква України повинна долучитися до життя суспільства і звернути увагу на соціальні проблеми.

Про це в інтерв'ю "Бі-бі-сі" заявив архієпископ Памфілійський Данил, який був екзархом Вселенського патріарха і брав участь у процесі надання ПЦУ автокефалії.

"Я б хотів, щоб в Україні була саме така духовна, назвемо це світським словом конкуренція, щоб православна церква займалася справжньою місією, входила у суспільне життя, а не тільки займалася зовнішніми ритуалами богослужінь", — сказав він.

За словами архієпископа, духовенство має зайнятися тим, чим церква повинна бути, а не тільки дбати про її зовнішні аспекти.

Архієпископ Данил "Бі-бі-сі"

"Мені здається, що в Україні набудували забагато храмів. На заході країни, у центрі в кожному селі мало не собор побудований. Але яку роль виконують ці храми? Чи приведуть вони до себе людей? Якщо люди просто приходять туди на молитву, а то й відбувається служіння церкви народу, то ми просто набудували пам'ятників. Церква повинна довести, що виконує свою місію. В Україні досі немає всеправославної благодійної організації на кшталт католицького "Карітас" у тій же Польщі, тому, можливо, прийшов час для Православної церкви України зайнятися цим", — додав Данило.

Він підкреслив, що є багато людей, які потребують допомоги, це не тільки військові або бідняки.

"Наприклад, я їду в Кіровоградську область в інтернат вітати дітей. Три церкви міста Знам'янка могли б об'єднати зусилля і відновити цей інтернат. Але вони нічого не роблять, хоча саме це є сферою, де церква повинна була б себе проявляти! Це те, до чого я закликаю владику Епіфанія, — вклинитися у життя суспільства. Церква повинна увійти в ці проблеми, а не бути банківською установою і золотити храми й лаври. Не їздити на мерседесах, а бути серед народу і працювати з людьми", — завершив архієпископ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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