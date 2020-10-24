"Бунт" Церкви Кіпру після визнання ПЦУ: в Україні показово відповіли

Проти визнання автокефалії Православної церкви України виступили четверо з вісімнадцяти членів єпископату Церкви Кіпру.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Київської Митрополії Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря). Він також опублікував показове фото всіх 18 кіпрських священиків.

Як зазначив представник ПЦУ, "Москва і її сателіти" стали розганяти заяву чотирьох ієрархів, які "категорично не погоджуються" з визнанням ПЦУ, як бунт.

"Кожен може порахувати, скільки становлять 4 з 18 і зробити висновок, чи зможуть ці чотири ієрархи досягти переваги їхньої (точніше – промосковської) позиції", – написав Зоря.

Він додав, що Архієпископ Кіпру Хризостом добре знає внутрішній настрій у власній Церкві, а тому ніколи не пішов би на офіційне визнання ПЦУ, якби не був упевнений, що в цьому спирається на підтримку переважної більшості.

Священик також процитував Архієпископа, який сказав: "Моя позиція насамперед служить Православ'ю, а потім Церкві Кіпру".

"Отже, заяви і протести – не більше ніж ритуальна спроба тісно пов'язаних із Москвою ієрархів прикрити свою поразку в дворічній боротьбі проти визнання ПЦУ з боку Церкви Кіпру", – підсумував Зоря.

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