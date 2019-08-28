Церква Греції остаточно визнала автокефалію ПЦУ

Синод Елладської церкви підтвердив канонічність отримання автокефалії Православною церквою України від Вселенського патріарха.

Про це повідомили на офіційному сайті Елладської православної церкви за підсумками засідання Священного Синоду, що відбувся 26-28 серпня.

"За рекомендацією Синодальних комітетів з догматичних і правових питань, а також православних і міжхристиянських відносин з українського питання Священний Синод ЕПЦ визнає канонічним право Вселенського патріарха на дарування автокефалії, а також привілей предстоятеля Елладської церкви в подальшому займатися питанням визнання Церкви України", – йдеться в повідомленні.

ПЦУ "Українська правда"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше голова Елладської православної церкви архієпископ Ієронім II під час богослужіння в Афінах згадав ПЦУ в переліку помісних автокефальних православних церков (диптиху).

Релігієзнавець Ростислав Мартинюк заявляв, що Елладська православна церква висвятить єпископа для Православної церкви України, щоб прискорити процес визнання ПЦУ іншими помісними православними церквами.

Нагадаємо, раніше Синод Албанської православної церкви пішов на поводу в Росії і не визнав нову Православну церкву України.

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