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Церква Греції остаточно визнала автокефалію ПЦУ

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Синод Елладської церкви підтвердив канонічність отримання автокефалії Православною церквою України від Вселенського патріарха.

Про це повідомили на офіційному сайті Елладської православної церкви за підсумками засідання Священного Синоду, що відбувся 26-28 серпня.

"За рекомендацією Синодальних комітетів з догматичних і правових питань, а також православних і міжхристиянських відносин з українського питання Священний Синод ЕПЦ визнає канонічним право Вселенського патріарха на дарування автокефалії, а також привілей предстоятеля Елладської церкви в подальшому займатися питанням визнання Церкви України", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Україна
Теги
Православна церква України Томос
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Ни кто ни чего не признавал. Вопрос отложили. Хавайте кастрюли
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Serov Oleg
Serov Oleg
".....в дальнейшем заниматься вопросом признания церкви украины",т.е пока никакого признания нет,бездари..
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