Розкол і "русскій мір": на Закарпатті назрів церковний конфлікт

Однак представник УПЦ МП вирішив таємно, без документів побудувати тут свою церкву, і це обурило людей

У селі на Закарпатті, де збираються побудувати монастир Московського патріархату, назрів церковний конфлікт.

Жителі розділилися на два табори. Одні кажуть, що протягом багатьох років тут була лише греко-католицька церква і більшість із них її парафіяни, а МП представляє країну-агресора, яка веде війну на сході нашої країни. Інші не бачать нічого поганого в ще одній новій церкві.

Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Купив для родичів, а будує монастир

Село Дунковиця розташоване в Іршавському районі, усі роки там була лише одна церква – греко-католицька. Однак тепер у селі будується і православна церква Московського патріархату. "Цей священник, отець Кирило, – монах монастиря в селі Сільце, що неподалік. Спочатку він тут на околиці купив занедбану хату, нібито для своєї мами і брата. А тепер говорить чи то про церкву, чи про монастир", – розповів місцевий житель Олександр.

Греко-католицька церква в селі Дунковиця Facebook о. Михайла Бича

Дозволу на будівництво в отця Кирила немає. Жителі зібрали підписи під зверненням до місцевої влади. Однак користі від цього не було.

"Цей священник ігнорує всі звернення влади. Заявляє, що це його приватна власність, тому він тут будуватиме, що захоче. Люди обурені", – додає Олександр.

Жителі села збирають підписи Facebook Активна громада: За мабутнє громади Кам'янської ОТГ

"Ми категорично проти. Спочатку купив хату, а тепер обманом хоче побудувати тут московський храм. Уже й стіни звів. Він просто розколов наше село. На сході йде війна, вбивають наших хлопців, а він сюди хоче "русскій мір" привести. У нас у селі всього кілька людей ходять до православної церкви МП, їздять до Мукачева. Решта ходять у нашу греко-католицьку церкву", – розповідає мешканка села Оксана.

отець Кирило Facebook "Активна громада: За мабутнє громади Кам'янської ОТГ"

Пенсіонерка також не підтримує будівництво монастиря. "Ми все життя ходили тут в одну церкву, яку нам залишили батьки, бабусі й дідусі та наші прадіди. Завжди тут була одна віра. І ні до чого зараз нас тут розколювати і сварити", – вважає жінка.

Боялися, що відспівувати не будуть

Однак у селі є й ті, хто підтримує отця Кирила. "У нас православна сім'я, ми вже років 7-8 їздимо до Сільця в церкву. Ну то й що, що Московського патріархату, яка різниця? У нас старша дитина – інвалід, усе наше життя – лікарня й церква. Нам так легше. Будуть сюди їздити з інших сіл на служби. Дехто вважає, що отець родом із Москви. Але це не так", – каже Богдана з Дунковиці.

За її словами, місцеві жителі приходять на будівництво храму й нібито загрожують священнику. "А багато хто підписав звернення, просто люди похилого віку, вони боялися, що якщо не підпишуть, то їх відспівувати після смерті ніхто не буде", – вважає жінка.

Церква, яку будує монах МП Facebook "Активна громада: За мабутнє громади Кам'янської ОТГ"

Ще один прихильник будівництва церкви Павло взагалі вважає, що конфлікт виник на тлі фінансових моментів. Нібито один священник боїться, що парафіяни, які жертвують храму, перейдуть у православну церкву й будуть там давати гроші.

"Весь скандал роздмухують ті, хто близький до греко-католицького священника. Їх мало. А в кожному селі є ті, хто ходить до церкви МП", – каже він.

Яка церква? Це дім

Щоправда, сам отець Кирило в розмові з OBOZREVATEL не зізнається, що будує тут монастир або церкву.

"Це моя приватна територія, я тут просто ремонтую будинок. Це не церква й не монастир, а мій приватний будинок. Я його купив для мами і брата", – запевнив він.

Отець Кирило (крайній праворуч) із главою УПЦ МП Онуфрієм Facebook архімандрита Кирила

На території двору отець Кирило встановив хрест і провів тут службу. "Я просто поставив його, запросив своїх рідних і друзів, і ми його освятили. Я маю на це право. Ніяких служб тут не проводжу, вони ж можуть проходити тільки там, де є куполи", – заявив отець Кирило.

Що хочу, те й будую

Священник місцевої греко-католицької церкви Михайло Бич розповів OBOZREVATEL, що чутки про те, що МП хоче побудувати тут свою "філію", ходять давно.

"Якось одну мешканку нашого села підвозив цей отець. Вона стала питати, хто він такий. І він відповів, що той, хто хоче побудувати в Дунковиці монастир. Крім того, глава сільради сусіднього села при мені подзвонив у цей монастир у Сільце. І при мені запитав, навіщо вони купили землю в Дунковиці. І йому відповіли, що хочуть будувати там монастир", – говорить Бич.

Греко-католицька громада села Facebook о. Михайла Бича

За словами священника, в цьому селі немає православної громади. "Є близько 10 сімей, які їздять до Мукачева або в монастир у Сільце. Але вони ніколи не висловлювали бажання побудувати тут свою церкву. Якщо хочуть, то ніхто їм не заважає. Нехай створять свою громаду, як це належить, зареєструються і отримають дозвіл на будівництво. Ми тільки їм допоможемо в цьому. Але вони ведуть незаконне таємне будівництво", – говорить Бич.

Католицький священник із парафіянами вже намагався поговорити з отцем Кирилом, але розмова не склалася. Він так само відповідав, що на своїй землі що хоче, те й робить.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!