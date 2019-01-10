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''Церковний гібридизм!'' Фаріон рознесла ПЦУ за мовний компроміс

1.8тЧитати матеріал російською

Колишній народний депутат від "Свободи" Ірина Фаріон обурилася через дозвіл Православної церкви України вести богослужіння мовами, звичними громадам національних меншин.

Вона назвала такий компроміс гібридним і розкритикувала його прихильників на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Ірина Фаріон

Ірина Фаріон

Ірина Цвіла

"Про церковний гібридизм. Я в цьому не сумнівалася. Гібриди створюють гібридне. Їм не зрозуміти, як у 1919-1920 роках міністр віросповідань УНР, згодом митрополит УАПЦ Іларіон, тоді Іван Огієнко, своїм першим указом зобов'язав правити літургію в Україні тільки українською мовою. І понад то: міністр визначив місячний термін для прийняття винятково української вимови в церковнослов'янських текстах. У разі невиконання позбавлення посад та притягнення до судової відповідальності", — обурено висловилася вона.

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Ірина Фаріон

Ірина Фаріон

Facebook Ірини Фаріон

Крім того, Фаріон поставила за приклад керівництву новоствореної ПЦУ першого митрополита Київського і всієї України УАПЦ Василя Липківського, який вважав богослужіння українською мовою однією з основ нової церкви. "Сакральною мовою церкви була визначена тільки українська", — нагадала одіозний екс-нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Мовний скандал
Особа
Ірина Фаріон
Місце
Україна
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Хохлы, вам правда не стыдно за подобных представителей вашего рода?
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Бухгалтер Борис, РУССКИЙ... Вечно пьяный, до оскотинения, завистлив, жаден, злобен и ТУП. Запах перегара и давно не стираных вонючих порток отвратителен ! Любимое занятие - лежание на печи и мечты о лучшей жизни, которые постоянно подогреваются властью, ебущей его во всех позах. К наукам не склонен, по причине своего отупения вследствии неумеренного потребления браги, которую пьет по причине того, что не может выгнать самогона (не хватает терпения). Психически болен : страдает манией величия и шовинизма. Причисляет себя к "Третьему Риму", но являет собой второй Содом и Гоморру. Агрессивен, что подтверждается его постоянным захватом чужих территорий, при этом самоутверждается там как хозяин и всё вокруг считает своим, ЗАГАЖИВАЯ как у себя дома... Описание портрета РУССКОГО ДЕРЬМА можно дополнять бесконечно, однако это будет не столько утомительно, сколь противно.
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
НЕТ "русского языка" ! Есть ворованный из других языков ВИНЕГРЕТ-ДИАЛЕКТ, упорно называемое мокшанами "языком", признаваемый всеми филологами мира уёбищным за его детскую неожиданность (несистемный словарный понос) !
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
с русскоговорящими гражданами Украины не нужно вести никакой дискуссии о языках, а сразу бить в лицо !!!
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