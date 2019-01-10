''Церковний гібридизм!'' Фаріон рознесла ПЦУ за мовний компроміс

Колишній народний депутат від "Свободи" Ірина Фаріон обурилася через дозвіл Православної церкви України вести богослужіння мовами, звичними громадам національних меншин.

Вона назвала такий компроміс гібридним і розкритикувала його прихильників на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Ірина Фаріон Ірина Цвіла

"Про церковний гібридизм. Я в цьому не сумнівалася. Гібриди створюють гібридне. Їм не зрозуміти, як у 1919-1920 роках міністр віросповідань УНР, згодом митрополит УАПЦ Іларіон, тоді Іван Огієнко, своїм першим указом зобов'язав правити літургію в Україні тільки українською мовою. І понад то: міністр визначив місячний термін для прийняття винятково української вимови в церковнослов'янських текстах. У разі невиконання — позбавлення посад та притягнення до судової відповідальності", — обурено висловилася вона.

Ірина Фаріон Facebook Ірини Фаріон

Крім того, Фаріон поставила за приклад керівництву новоствореної ПЦУ першого митрополита Київського і всієї України УАПЦ Василя Липківського, який вважав богослужіння українською мовою однією з основ нової церкви. "Сакральною мовою церкви була визначена тільки українська", — нагадала одіозний екс-нардеп.

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