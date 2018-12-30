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Фашик Донецький
Фашик Донецький
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Цены на продукты в Донецке: каша из топора идет на ура

9.8тЧитати матеріал російською

Продолжаем бить русских пропагандистов по головам и брехальникам фактами.

Итак, скоро новый год. Что может позволить в Донецке себе человек, который гражданский и не воюет за непонятное недоразумение из трех букв? Фактически нихуа. Нихуа - это основное новогоднее блюдо у бюджетников и шахтеров в Донецке, ибо подставкам под флажки платят смех [100-150$], а шахтерам, которые получают от 8 тыс фублев зряплаты платят частями.

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В среднем, новогодний стол, если не шиковать и хоть немножко почувствовать себя человеком в Донецке - это минимум 4 тыс. фублев. Да, вроде это немного [57$], но и накладно. Объясню почему: бюджетники в Донецке получают от 4 тыс фублев в месяц, а значит, если работают два человека в семье и, предположим, что муж "круто" зарабатывает - аж 10 тыс фублев [142 бакса в месяц], то остается фактически нихера в семейном бюджете [4,7 $ на двоих взрозлых людей]. Отминусуйте теперь от этой суммы коммуналку, проезд на работу и вы увидите как шикуют люди.

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4,7$- это если нет детей. Если есть дети, сумма новогоднего увеличивается минимум на 500 фублей в рассчёте на 1 ребенка. И да - на столе будет дешевое пойло и ничего сверхъестественного: дешевая колбаса со вкусом колбасы, сырный продукт со вкусом сыра, бухло Абхазии, рыба непонятного качества, пара-тройка салатов, холодец и картошка. Ну а если захочется ребенку вообще сделать праздник и вызвать деда мороза со снегуркой - готовь 1000-1500 фублев еще сверху.

Нормально могут отметить новый год разве что воены недоразумения дыныры и оккупационные власти. Эти черти пойдут бухать в кафешки. Цена в кафешках и ресторанах [не в рыгаловках] на человека- 1500 фублев и выше+ десь 1500 готовь с собой. Но и это кусает рядовых дыныры, ибо это считай 20-30% их месячной зряплаты.

Одним словом, смотрите на ценники сами. Можно уже доказывать, что это все фотошоп.

Цены на продукты в Донецке: каша из топора идет на ура

Фото автора

Цены на продукты в Донецке: каша из топора идет на ура

Фото автора

Цены на продукты в Донецке: каша из топора идет на ура

Фото автора

Цены на продукты в Донецке: каша из топора идет на ура

Фото автора

Цены на продукты в Донецке: каша из топора идет на ура

Фото автора

Цены на продукты в Донецке: каша из топора идет на ура

Фото автора

Цены на продукты в Донецке: каша из топора идет на ура

Фото автора

Цены на продукты в Донецке: каша из топора идет на ура

Фото автора

Цены на продукты в Донецке: каша из топора идет на ура

Фото автора

Цены на продукты в Донецке: каша из топора идет на ура

Фото автора

Цены на продукты в Донецке: каша из топора идет на ура

Фото автора

Цены на продукты в Донецке: каша из топора идет на ура

Фото автора

Цены на продукты в Донецке: каша из топора идет на ура

Фото автора

Цены на продукты в Донецке: каша из топора идет на ура

Фото автора

Цены на продукты в Донецке: каша из топора идет на ура

Фото автора

Цены на продукты в Донецке: каша из топора идет на ура

Фото автора

Цены на продукты в Донецке: каша из топора идет на ура

Фото автора

Мораль. Зато на русском можно разговаривать и биндер нема. Збс.

P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту отправиться в ад? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/

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Фашик ДонецькийФашик Донецький
Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
ціни в ДНРНовини ДНР
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Navik Jeka
Navik Jeka
В Донецке?! Вы в Киев поезжайте отоавриться... любой язык отнимет!
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rercjd Micha
rercjd Micha
Фашик недоделанный хочет доказать, что в Донецке по сравнению с Украиной жить гораздо тяжелее. Но общепризнанной НИЩЕЙ страной является Украина! Уровень нищеты просто зашкаливает! И обьективно в республиках живут лучше.Так, например, услуги теплосети в Донецке в пересчете на гривны сегодня составляют 7-8 гривен за квадратный метр, электроэнергия (до 150 кВт/ч) в месяц - 31 копейка, до 800 кВт/ч - 41 копейка, вода и стоки — 5-6 гривен за куб. метр, газ — в пределах 35-36 гривен в месяц с человека. Если фашик общается со Степовой, то неделю назад она приводила сравнение цен на продукты Украины и ДНР. В Украине дешевле только мясо и мясопродукты. Овощи и молочные дороже чем в ДНР. Но ЖКХ , электроэнергия, вода и газ в общем в ДНР дешевле в 4 (!) раза, написала Степова. Так что фашик, ты Козел паскудный!
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rercjd Micha
rercjd Micha
rercjd Micha, Кстати, а у нас хорошее сало стоит 700 гривен за кг, Это круче , чем в ДНР, но ведь живём нормально. Хотя Фашик недоделанный написал бы, что мы в Израиле недоедаем! Ну, на то он и Фашист!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ого! А Обоз писал, что в Донецке последних ежей доедают...
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