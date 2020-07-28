Центр світового православ'я вже не у Москві, – Клімкін
У День хрещення Русі-України колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін зазначив, що Москва перестала бути центром світового православ'я, а його оновлення має розпочатися саме у нашій державі.
Своїми думками з цього приводу дипломат поділився на особистій сторінці у Facebook, наголосивши, що останні кілька років стали вирішальними у зміні векторів релігійного розвитку.
"Пам'ятаєте, як раніше на річниці хрещення приїздили російські "десанти", як начебто "почесні гості" з метрополії до напівколонії. Це було всього декілька років тому, а зараз центр світового православ'я вже не у Москві. І, до речі, оновлення світового православ'я, яке дуже необхідне зараз, теж має початися з нас", – переконаний Клімкін.
Він також додав, що у час пандемії українське та російське православ'я продемонстрували, яка цивілізаційна прірва між ними.
"Ми, як два різні світи: у Росії багато представників церкви не хотіли навіть зважати на загрози здоров'ю вірян на початку пандемії, якесь тотальне середньовіччя, а в нас зовсім навпаки. Я великий прихильник релігійної свободи, але в цей день можна помріяти і про єдину православну церкву в Україні, ну і, звісно, будь-яким мріям потрібна допомога", – написав ексочільник МЗС.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 липня в Україні традиційно відзначають День хрещення Русі. Згідно з переказами, в цей день у 988 році князь Володимир прийняв нову віру і повернувся до Києва, щоб охрестити весь свій народ.
У ПЦУ зазначили, що через пандемію 1032-гу річницю хрещення Русі відзначатимуть без Хресного ходу та паломництва вірян до Києва.
Зі святом українців привітав п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко. Він наголосив, що День хрещення Русі важливий для всіх українців, незалежно від віри.
Також політик зазначив, що Україні, яка має багатовікову християнську історію, знадобилася тисяча років, аби здобути власну помісну православну церкву.