Центр світового православ'я вже не у Москві, – Клімкін

У День хрещення Русі-України колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін зазначив, що Москва перестала бути центром світового православ'я, а його оновлення має розпочатися саме у нашій державі.

Своїми думками з цього приводу дипломат поділився на особистій сторінці у Facebook, наголосивши, що останні кілька років стали вирішальними у зміні векторів релігійного розвитку.

"Пам'ятаєте, як раніше на річниці хрещення приїздили російські "десанти", як начебто "почесні гості" з метрополії до напівколонії. Це було всього декілька років тому, а зараз центр світового православ'я вже не у Москві. І, до речі, оновлення світового православ'я, яке дуже необхідне зараз, теж має початися з нас", – переконаний Клімкін.

Він також додав, що у час пандемії українське та російське православ'я продемонстрували, яка цивілізаційна прірва між ними.

"Ми, як два різні світи: у Росії багато представників церкви не хотіли навіть зважати на загрози здоров'ю вірян на початку пандемії, якесь тотальне середньовіччя, а в нас зовсім навпаки. Я великий прихильник релігійної свободи, але в цей день можна помріяти і про єдину православну церкву в Україні, ну і, звісно, будь-яким мріям потрібна допомога", – написав ексочільник МЗС.

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