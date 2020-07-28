Центр світового православ'я вже не у Москві, – Клімкін

Вікторія Довгань Суспільство 12:34, 28.07.2020 Оновлено: 13:16, 28.07.2020

У День хрещення Русі-України колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін зазначив, що Москва перестала бути центром світового православ'я, а його оновлення має розпочатися саме у нашій державі.

Своїми думками з цього приводу дипломат поділився на особистій сторінці у Facebook, наголосивши, що останні кілька років стали вирішальними у зміні векторів релігійного розвитку.

"Пам'ятаєте, як раніше на річниці хрещення приїздили російські "десанти", як начебто "почесні гості" з метрополії до напівколонії. Це було всього декілька років тому, а зараз центр світового православ'я вже не у Москві. І, до речі, оновлення світового православ'я, яке дуже необхідне зараз, теж має початися з нас", – переконаний Клімкін.

Він також додав, що у час пандемії українське та російське православ'я продемонстрували, яка цивілізаційна прірва між ними.

"Ми, як два різні світи: у Росії багато представників церкви не хотіли навіть зважати на загрози здоров'ю вірян на початку пандемії, якесь тотальне середньовіччя, а в нас зовсім навпаки. Я великий прихильник релігійної свободи, але в цей день можна помріяти і про єдину православну церкву в Україні, ну і, звісно, будь-яким мріям потрібна допомога", – написав ексочільник МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 28 липня в Україні традиційно відзначають День хрещення Русі. Згідно з переказами, в цей день у 988 році князь Володимир прийняв нову віру і повернувся до Києва, щоб охрестити весь свій народ.

  • У ПЦУ зазначили, що через пандемію 1032-гу річницю хрещення Русі відзначатимуть без Хресного ходу та паломництва вірян до Києва.

  • Зі святом українців привітав п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко. Він наголосив, що День хрещення Русі важливий для всіх українців, незалежно від віри.

  • Також політик зазначив, що Україні, яка має багатовікову християнську історію, знадобилася тисяча років, аби здобути власну помісну православну церкву.

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