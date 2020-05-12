Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я забракував вітчизняні ПЛР-тести на визначення коронавірусу, куплені Офісом президента.

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Відповідний лист, який з'явився у розпорядженні LB.ua, було відправлено головному санітарному лікарю України Віктору Ляшку, голові Держлікслужби Романові Ісаєнку та директорові фірми-виробника "Укргентех" Дмитру Синюку (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

"За результатами верифікації методики однокрокової полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією з використанням тест-системи "Detection Kit for 2019 Novel Coronavirus (2019 nCoV) RNA (PCR-Fluorescence Probing)" виробництва ТОВ "Укргентех"... ця система визнана не верифікованою", – повідомили в ЦГЗ.

Під час перевірки виявилося, що чутливість і специфічність тест-системи не відповідає значенням, заявленим виробником.

"Заявлені виробником значення чутливості і специфічності цієї тест-системи не підтверджені верифікаційними дослідженнями у практичних лабораторіях. З огляду на результати верифікації, використання такої тест-системи не може здійснюватися в установах охорони здоров'я для етіологічної діагностики COVID-19", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що закуплені Міністерством охорони здоров'я "вітчизняні" ПЛР-тести для діагностики COVID-19, імовірно, можуть виявитися частиною китайського гуманітарного вантажу, довкола якого нещодавно розгорівся скандал – стало відомо, що керівництво Офісу президента в розпал карантину займається контрабандою медтоварів із Китаю.

Як зазначено у нещодавно оприлюднених документах у Telegram-каналі "Джокер", тести виробництва компанії "Укргентех" насправді прибули з Китаю – компанія не просто закупила їх як комерційна структура, а отримала як гуманітарний вантаж "через дипломатичні канали".

Розслідувачі програми "стоп корупції" припускають, що цю благодійну допомогу з-за кордону лікарні зараз вимушені купувати за власні гроші.

Водночас, на аналітичній платформі YouControl вказано, що статутний капітал "Укргентеху", – усього 1000 гривень, розташована вона в житловому секторі за адресою одного з гуртожитків у Києві, а основний вид діяльності – неспеціалізована гуртова торгівля.

lb.ua

lb.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Верховної Ради 13 травня заявив, що інформація нібито може бути фейком і уряд оприлюднить дані в медійному полі після перевірки.

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