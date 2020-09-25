Центр Голокосту 'Бабин Яр' домовився про співпрацю з ізраїльським меморіалом 'Яд Вашем'

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" підписав угоду про співпрацю з ізраїльським національним меморіалом Катастрофи (Голокосту) та Героїзму "Яд Вашем".

Угода передбачає обмін архівною інформацією щодо імен жертв трагедії, яка трапилася в Бабиному Яру в 1941 році, а також створення спільних освітніх програм у майбутньому, зазначили у пресслужбі установи.

Меморіал "Яд Вашем" – провідний і основоположний центр із вивчення та документації історії Голокосту, який було засновано 1953 року. В його архіві зберігаються сотні мільйонів сторінок документів, фотографій та свідчень, аудіо- та відеоматеріалів. Сьогодні в базі даних імен жертв Голокосту "Яд Вашем" зберігається 4 800 000 імен.

"Яд Вашем" є найважливішою установою у збереженні пам’яті про Голокост. У межах цієї важливої ​​співпраці ми передамо меморіалу "Яд Вашем" понад 800 нових імен тих, хто був убитий у Бабиному Ярі. Об’єднання зусиль у дослідженні Голокосту між установами та архівами з усього світу є вирішальним для збереження пам'яті", – стверджує голова Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Натан Щаранський.

Зокрема, до меморіалу "Яд Вашем" буде передано дані про 867 нових імен, які були ідентифіковані командою меморіалу "Бабин Яр" протягом останніх дев’яти місяців роботи.

За словами голови правління меморіального комплексу "Яд Вашем" Авнера Шалева, для інституції це дуже важлива співпраця: "Ми об’єднуємо зусилля, щоб розкрити правду про вбивства в Бабиному Ярі, – каже Шалев. – Це надасть пам'яті про трагедію Голокосту нового виміру".

Важливою співпрацю вважає також Андрій Руккас, директор Інституту вивчення Голокосту у Східній Європі, заснованого на базі меморіалу "Бабин Яр".

"З часу свого заснування 70 років тому "Яд Вашем" зібрав найбільшу колекцію історичних документів, пов'язаних із Голокостом: мільйони документів, свідчень уцілілих, понад пів мільйона фотографій та майже 5 мільйонів імен. Ця унікальна колекція охоплює всі аспекти історії Голокосту, і тому співпраця з такою визначною установою може стати спільним проривом, – розповідає пан Руккас. – Нашою метою є виявлення та оприлюднення недосліджених раніше джерел з українських архівів".

За словами Руккаса, співпраця з меморіалом "Яд Вашем" дасть змогу розширити джерельну базу та сприятиме популяризації дослідження Голокосту в Україні.

Благодійний фонд меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" був створений у вересні 2016 року. Це неурядова благодійна організація, яка покликана шанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру та сприяти гуманізації людства шляхом збереження і вивчення історії Голокосту. Фонд прагне побудувати центр освіти, документації і пам'яті, присвячений трагічним подіям вересня 1941 року.

Трагедія Бабиного Яру – це трагедія для всього людства. Бабин Яр став фактично символом Голокосту, який стався на землях Східної Європи. Тільки на території України нацистами було знищено майже півтора мільйона євреїв. У Бабиному Яру в 1941 році загинули понад 100 тисяч євреїв, українців, ромів, українських націоналістів, радянських партизанів та інших.