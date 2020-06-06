Петр Алексеевич Порошенко, 2014 год и 2020 год.

Петр Порошенко

Два снимка с разницей всего шесть лет. Страшная цена президентства видна невооруженным взглядом. Глядя на фото, думаешь, что прошло минимум 20 лет. Когда тут многие кричали, что мы не ценим то, что сделал за годы войны пятый президент, я думаю о том, что он знает, что поддержка лидера страны, это не лобызающие посты и говорильня, поддержка, это реальные поступки.

Конструктивная критика только помогает настоящему руководителю, даёт стимул и четкое понимание происходящего. Лично я вижу, что годы войны стоили ему потери здоровья и многих дней жизни. Это Вам не видосики с шаурмой и мороженным.

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