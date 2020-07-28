Цей день важливий для всіх українців незалежно від віри, – Порошенко про річницю Хрещення Русі

День Хрещення Русі важливий для всіх українців, незалежно від віри. Україні, яка має багатовікову християнську історію, знадобилася тисяча років, аби здобути власну помісну православну церкву. Про це у своєму зверненні з нагоди Дня Хрещення Русі заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

За словами політика, одним зі своїх найбільших досягнень він вважає причетність до отримання Україною Томосу.

"Із десятків політично вмотивованих справ, порушених проти мене за наказом Зеленського, є одна, якою я особливо пишаюся. Це справа за Томос, яким надано незалежність Православній Церкві України. Неймовірно, але факт: така справа теж розслідується", – заявив Порошенко.

За словами політика, наразі в Україні розгорнуто масштабну кампанію по лобіюванню інтересів російської церкви в Україні і утисках Православної церкви України.

"На ключових посадах в Офісі Президента нині працюють люди, які відверто лобіюють інтереси російської церкви в Україні. Це – попри те, що РПЦ цілковито і беззастережно підтримує реваншистську імперську політику Кремля. Влада заблокувала закон, який зобов’язує російську церкву в Україні у своїй офіційній назві позначити зв’язок із Москвою, а не маскуватися під українською вивіскою. Ігнорує влада і закон, який наділив громади правом вільного переходу до незалежної Православної Церкви України. Але ніхто вже не зможе заморозити розквіт нашої Церкви та її визнання іншими православними Церквами", – зазначив п’ятий президент.

Лідер "Європейської Солідарності" переконаний: попри усі перешкоди, ПЦУ поступово здобуватиме все більший вплив та авторитет серед українців.

"ПЦУ росте і шириться. Вона зміцнює свій авторитет серед українців. Закономірний історичний процес вже не можна зупинити. Тим більше – розвернути назад. Це наше досягнення – незворотне. Після Хрещення знадобилося понад тисячу літ, щоб отримати власну незалежну церкву. Але тільки той плід, заради якого випало багато потрудитися, є по-справжньому цінним. Вибір Володимира виявився не лише релігійним, а й цивілізаційним. Майже вся Європа була на той час християнською. І вже за Ярослава Володимировича Київ став центром потужної європейської держави, інтегрованої у тогочасні політичні і культурні процеси континенту", – підкреслив Порошенко.

На думку політика, саме тому День Хрещення Русі є чимось більшим, ніж релігійне свято - і є важливим для кожного громадянина України.

"Тисяча тридцять друга річниця Хрещення це більше, ніж релігійне свято. Тому цей день важливий для усіх українців. Незалежно від того, хто яку віру сповідує – християнську, мусульманську, іудейську, чи якусь іншу. Чи й взагалі хто є атеїстом. Тож вітаю кожного українця в Україні та поза її межами з Днем Хрещення Руси-України та бажаю міцної віри в перемогу нашої держави та процвітання українського народу. Бережімо і зміцнюймо нашу єдність, нашу духовну свободу і нашу вільну незалежну європейську Україну, закладену Володимиром Великим", – закликав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше керівник штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов дав інтерв’ю "Цензору", в якому зробив кілька яскравих заяв. Зокрема Турчинов зазначив, що абсурдні справи проти Порошенка носять замовний характер.