ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Це зрада!" Соколова жорстко пройшлася по ідеї референдуму про мир із Росією

42.4тЧитати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова заявила про категоричне неприйняття ідеї президента України Володимира Зеленського провести референдум щодо питання примирення з Росією.

Вона заявила, що вважає такий намір зрадою України і відмовою від того, чого країні вдалося досягти за останні п'ять років. Свою думку телеведуча озвучила під час онлайн-зустрічі з фанатами на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це для мене дуже тривожні дзвіночки, вкрай тривожні дзвіночки. Подібні заяви можуть розколоти нашу країну не те, що остаточно, а так, як не розколювали ніколи. Я проти референдуму, я проти відносин із Рашкою у вигляді якихось домовленостей не на нашу користь. У війні, яка зараз іде на сході нашої країни, можна або перемогти, або програти", – сказала Соколова.

Новини
Вакарчук пригрозив Зеленському повторенням "референдуму" в Криму

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Вона підкреслила, що домовлятися з Російською Федерацією і з Володимиром Путіним, поки він обіймає посаду її президента, абсолютно неможливо. Адже поки він перебуває у владі, війна в Україні триватиме, а території будуть анексовуватися.

"Тому цю заяву (про референдум. – Ред.) я вважаю зрадою національних інтересів. І референдум щодо того, варто вести переговори з Рашкою чи ні, я вважаю порушенням всіх прав, які ми здобули за останні п'ять років", – підсумувала журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особи
Яніна СоколоваВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
38
Коментарі
91
258
Смішно
108
Цікаво
42
Сумно
18
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Kom AV
Kom AV
Честно говоря я не знал, а кто такая Янина Соколова. В принципе девушка выросла, но "родовые" отментины остались. Характеристика от украинских знакомых которые в курсе - недо-психолог которая попробовала себя в актрисах. Круто, т.е. фундаментального образования нет. Повезло, с красивым личиком выскочила замуж за банкира. Заняться то чем то надо, амбиций немерено, почти "модель" на телевидении. Спонсор есть, но лучше бы он купил ей цветочный магазин или фитнес-салон, на худой конец ресторан, готовить то ей не надо. Прогноз погоды это как раз её уровень.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Степанченко Сергей
Степанченко Сергей
Kom AV, да ты три слова еле связал,а лезешь ,чёрт ,профпригодность журналистки разбирать по полкам.А..!Тролль ебучий?Иди На Хуй
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Куреза Александр
Куреза Александр
Краще нехай бенін ЗЕбіл винесе на РЕФУРЕНДУМ колір своїх трусів і КАКОШНІКА!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Соколов Геннадий
Соколов Геннадий
Ну кто она такая. Референдум-это волеизьявление людей, а тут она так считает. Их много сейчас, умников, а понту, что от стеклянного молотка.
Показати коментар повністю
Відповісти
6
5

Блоги / думки