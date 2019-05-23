"Це зрада!" Соколова жорстко пройшлася по ідеї референдуму про мир із Росією

Українська журналістка Яніна Соколова заявила про категоричне неприйняття ідеї президента України Володимира Зеленського провести референдум щодо питання примирення з Росією.

Вона заявила, що вважає такий намір зрадою України і відмовою від того, чого країні вдалося досягти за останні п'ять років. Свою думку телеведуча озвучила під час онлайн-зустрічі з фанатами на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це для мене дуже тривожні дзвіночки, вкрай тривожні дзвіночки. Подібні заяви можуть розколоти нашу країну не те, що остаточно, а так, як не розколювали ніколи. Я проти референдуму, я проти відносин із Рашкою у вигляді якихось домовленостей не на нашу користь. У війні, яка зараз іде на сході нашої країни, можна або перемогти, або програти", – сказала Соколова.

Яніна Соколова

Вона підкреслила, що домовлятися з Російською Федерацією і з Володимиром Путіним, поки він обіймає посаду її президента, абсолютно неможливо. Адже поки він перебуває у владі, війна в Україні триватиме, а території будуть анексовуватися.

"Тому цю заяву (про референдум. – Ред.) я вважаю зрадою національних інтересів. І референдум щодо того, варто вести переговори з Рашкою чи ні, я вважаю порушенням всіх прав, які ми здобули за останні п'ять років", – підсумувала журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент України Володимир Зеленський заявив про намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією. Про це заявив глава його адміністрації Андрій Богдан 21 травня.

Директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зазначив, що такий намір Зеленського загрожує зникненням держави.

Водночас командирам ЗСУ вже доручили дізнатися у військовослужбовців на Донбасі про їхнє ставлення до можливих переговорів із терористами "ДНР" і "ЛНР".

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