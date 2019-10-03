"Це ж осінь!" Синоптикиня назвала дату похолодання в Україні

На значній частині території України у п’ятницю, 4 жовтня, дощитиме. На заході, півночі та у більшості центральних областей буде холодно, у решті регіонів температура буде трохи вищою, а тепла погода очікується на південному сході та сході.

Про це повідомила відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами атмосферний фронт дійде до півночі країни уже ввечері 3 жовтня.

"Синенька смуга на прогностичній карті на п‘ятницю, 4 жовтня, означає дощі. Завтра вдень вона витягнеться від Чернігівщини-Сумщини через Полтавщину-Черкащину до Одеської області. На заході опади притихнуть, обійдеться хмарною погодою з несміливими краплями. А на решті території разом із фронтом пройдуть помірні дощі. Подекуди навіть сильні", – написала Діденко.

Синоптикиня назвала дату похолодання в Україні

Синоптикиня відзначила, опади не очікуються хіба що південному сході України.

"На заході, півночі, у більшості центральних областей буде холодно, +10…+15 градусів. На решті території – до +15…+19 градусів, на південному сході та сході ще літо, +20…+25", – підкреслила вона.

У Києві у п‘ятницю дощитиме та похолодає. Вдень температура повітря знизиться до +11…+12 градусів.

"Хто реагує на таку різку зміну погоди головою, судинами, настроєм – не засмучуйтесь, це ж осінь. І вона ще красива, з листочками, жовтими кольорами, дощовими нитками блискучими", – підсумувала Діденко.

Прогноз погоди. Карта Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, початок жовтня в Україні потішить хорошою погодою, хоча можливі невеликі дощі на початку й у кінці першої десятиденки. А от початок листопада в Україні буде теплим, однак уже в середині місяця випаде сніг.

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