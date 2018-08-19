"Це якесь пекло": мережу шокували фото колосального потопу в Києві

У мережі вже два дні не перестають обговорювати фото колосального потопу в Києві, через який на деяких вулицях автомобілі повністю накрило водою, а все сміття винесло на дорогу.

Кілька фотографій моторошних наслідків розгулу стихії в столиці опублікував блогер Krus в Twitter.

"Літній вечір у Києві", - підписав він знімки з місця потопу поблизу ТЦ "Гулівер" біля метро "Палац спорту".

Літній вечір у Києві pic.twitter.com/mcud4aEaLa - Krus (@IamKrus) 18 серпня 2018 р

У коментарях багато користувачів з іронією висловилися про те, що трапилося, в той же час, як інші були шоковані масштабами розрухи.

"Не знаю що там з рейтингом комфорту, але ось затишно, що є, то є!", "Капець!", "Романтика нічного міста і його краси", "Може природа нам мстить?", "Це якесь пекло" , "Не вмію плавати і до недавнього часу думав, що це вміння мені не потрібно, ну хіба що на випадок всесвітнього потопу, до якого я не мав дожити. Додумався", - пишуть в коментарях.

У той же час інші спробували раціонально пояснити той факт, що Київ "поплив":

"Як його могло не затопити, якщо він знаходиться внизу?", "Скільки всякого сміття - зрозуміло, що затопить, хоч чистили, хоч не чистили стоки раніше".

При цьому як повідомила на своїй сторінці в Facebook київський краєзнавець Анабелла Морина, на Поштовій площі сильна злива вночі, 18 серпня, затопила розкопки старовинної вулиці ХІ-ХІІ століть.

"Працівники комунального підприємства відкачують воду в підземеллі Поштової площі. Залило розкопки більше, ніж при прориві магістральної труби водопроводу. Також сильно заливало минулої осені. Зараз до води, яка тече по землі, додалися струмки, стікають по стінах - в тому місці, де вода вже знайшла прохід при аварії", - написала вона.

Морина також додала, що система дренажу і водовідведення на Поштовій ручна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 18 серпня, на Київ обрушилася потужна злива, яка призвела до затоплення центральної частини міста. Води було по коліно. В окремих місцях авто занурилися по самий капот в воду, яка потрапила в салони.