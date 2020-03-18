"Це я убила Еріку": що відомо про серіал, який "підставив" Зеленського

Під час відеозвернення президента України Володимира Зеленського до народу телеканал ICTV помилково запустив субтитри до серіалу "Нюхач" з курйозними фразами.

OBOZREVATEL дізнався, що це – російськомовний детективний телесеріал, знятий в Україні кінокомпаніями FILM.UA та Pronto Film. Автором ідеї, режисером і співавтором сценарію до фільму є Артем Литвиненко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Прем'єра першого 8-серійного сезону серіалу відбулася 11 листопада 2013 року на ICTV і 16 грудня 2013 року на російському Першому каналі.

Станом на березень 2020 року в ефір вийшов вже четвертий сезон, серіал досі транслюється як в Україні, так і в Росії.

ICTV осоромився з субтитрами до промови Зеленського

ICTV осоромився з субтитрами до промови Зеленського

Примітно, що у 2018 році "Нюхача" заборонили до показу в Україні через участь в ньому актора-українофоба Олександра Фісенка. Він входить до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, і неодноразово порушував державний кордон України, а також публічно виступав з антиукраїнськими заявами.

Відзначимо, що конфуз з промовою Зеленського трапився саме через останній четвертий сезон серіалу. Зокрема, відео президента супроводжувалося субтитрами такого змісту: "Це я убила Еріку. Вона забрала в мене кохану людину. Вибачте мене, якщо зможете. Белла Осмаловська. Чому надруковано? Чому не від руки? Крістіане, принеси драбину! Ворсинки від мотузки спрямовані вгору. Отже тіло, підтягували вже після смерті. Вбивство. Шедеври Артура Городецького давно і заслужено поважають у багатьох куточках земної кулі. Допитливий розум художника намагається заглянути в суть речей".

ICTV осоромився з субтитрами до промови Зеленського

ICTV осоромився з субтитрами до промови Зеленського

Відзначимо, що мова в цьому тексті йде про серії, в якій розслідувалося загадкове вбивство дівчини на ім'я Еріка Лаатц, яке трапилося ще 30 років тому. Розслідують його поліцейські з Талліна Томас і Вілма. Саме вони знайшли муміфікований труп Еріки в місті Міськхолі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

17 березня лідер держави звернувся до українців з приводу загрози коронавірусу і розповів про евакуацію громадян з інших країн.

Помилка з субтитрами під час трансляції його промови стала приводом для глузувань в мережі. Користувачі активно публікують фрагмент відео і скріншоти з титрами, а також створюють фотожаби.

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