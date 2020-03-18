Головна Новини
18 березня • оновлено в 11:18
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Це я убила Еріку": що відомо про серіал, який "підставив" Зеленського

2.1т
Читати матеріал російською

Під час відеозвернення президента України Володимира Зеленського до народу телеканал ICTV помилково запустив субтитри до серіалу "Нюхач" з курйозними фразами.

OBOZREVATEL дізнався, що це – російськомовний детективний телесеріал, знятий в Україні кінокомпаніями FILM.UA та Pronto Film. Автором ідеї, режисером і співавтором сценарію до фільму є Артем Литвиненко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Прем'єра першого 8-серійного сезону серіалу відбулася 11 листопада 2013 року на ICTV і 16 грудня 2013 року на російському Першому каналі.

Станом на березень 2020 року в ефір вийшов вже четвертий сезон, серіал досі транслюється як в Україні, так і в Росії.

ICTV осоромився з субтитрами до промови Зеленського

ICTV осоромився з субтитрами до промови Зеленського

ICTV осоромився з субтитрами до промови Зеленського

ICTV осоромився з субтитрами до промови Зеленського

Примітно, що у 2018 році "Нюхача" заборонили до показу в Україні через участь в ньому актора-українофоба Олександра Фісенка. Він входить до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, і неодноразово порушував державний кордон України, а також публічно виступав з антиукраїнськими заявами.

Відзначимо, що конфуз з промовою Зеленського трапився саме через останній четвертий сезон серіалу. Зокрема, відео президента супроводжувалося субтитрами такого змісту: "Це я убила Еріку. Вона забрала в мене кохану людину. Вибачте мене, якщо зможете. Белла Осмаловська. Чому надруковано? Чому не від руки? Крістіане, принеси драбину! Ворсинки від мотузки спрямовані вгору. Отже тіло, підтягували вже після смерті. Вбивство. Шедеври Артура Городецького давно і заслужено поважають у багатьох куточках земної кулі. Допитливий розум художника намагається заглянути в суть речей".

ICTV осоромився з субтитрами до промови Зеленського

ICTV осоромився з субтитрами до промови Зеленського

ICTV осоромився з субтитрами до промови Зеленського

ICTV осоромився з субтитрами до промови Зеленського

Відзначимо, що мова в цьому тексті йде про серії, в якій розслідувалося загадкове вбивство дівчини на ім'я Еріка Лаатц, яке трапилося ще 30 років тому. Розслідують його поліцейські з Талліна Томас і Вілма. Саме вони знайшли муміфікований труп Еріки в місті Міськхолі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
6
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги