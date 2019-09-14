Закупили російські азбуки: як в українській школі спалахнув скандал через абетки

На Івано-Франківщині розгорається ще один мовний скандал. У 26 шкіл Богородчанського районі для НУШ закупили російські абетки. Крім цього, першокласникам купили віяла, гру "Монополія" і купу китайських іграшок за завищеними цінами.

Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Російська абетка, віяла і хиткі молберти

Російську абетку у школі села Пороги Богородчанського району виявила депутат Івано-Франківської обласної ради Марія Рудик.

Першокласникам Франківщини за бюджетні гроші купили російський алфавіт Facebook Марії Рудик

"Я приїхала до школи, бо там протікає дах. Треба було вирішити питання з ремонтом. Поки директор із майстром робили заміри, пройшлася по класах. Я здивувалася, що у класах стоять старі парти, за якими ще я вчилася, старі шафи з відламаними дверцятами. Таке враження, що про НУШ тут і не чули. Почала цікавитися у директорів шкіл, вчителів – а що вам закупили для НУШ? і тут з'ясувалося, що їм привезли російську абетку!", – обурюється Марія Рудик.

Так виглядають класи у школах району Facebook Марії Рудик

Російська абетка Facebook Марії Рудик

Вчителі самі були розгублені через такі закупівлі. Також серед нових методичних матеріалів для першокласників виявилися віяла.

Першокласникам купили навіть "Монополію" Facebook Марії Рудик

"Навіщо дітям у класі віяло? Губна гармошка? Або гра "Монополія"? Я тут же подивилася, за якими цінами все це закуплено і порівняла з цінами у наших магазинах. "Монополія" у нас коштує 98 грн, а управління освіти райадміністрації купило його за 185 грн. Вони купили для чогось мольберти дітям, які перевертаються, і вчителі не хочуть їх використовувати. Так у нас у магазині такий мольберт коштує 195 грн, а вони закупили по 400 грн. А вчителі кажуть, що їм не мольберти потрібні, а сучасні дошки, яких у районі немає. Навіть віяла купили майже втричі дорожче – за 30 грн, коли вони продаються по 12. Багато китайських іграшок для чогось привезли", – доповнює Марія Рудик.

Мольберти постійно падають Facebook Марії Рудик

Тепер розбираються у прокуратурі

Після того, як стало відомо про дивні закупівлі управління освіти адміністрації Богородчанського району, місцеві депутати провели засідання комісії. З'ясувалося, що і в інших закупівлях для шкіл цього управління освіти ціни були явно завищені часом удвічі.

Закупівлі проводили за високими цінами Facebook Марії Рудик

Всі документи про порушення тепер передані в обласну прокуратуру і поліцію.

Щоправда, начальниця районного управління освіти Оксана Савчук наступного ж дня після засідання перевелася на роботу в департамент освіти Івано-Франківської області, де відповідати за НУШ. Хоча директора цього департаменту про скандал із закупівлями російських абеток і завищеними цінами було повідомлено, як і главу області.

Депутат порівняла ціни у магазині з цінами закупівель Facebook Марії Рудик

"Це всього лише технічна помилка постачальника, тут нема про що навіть говорити", – сказав OBOZREVATEL начальник обласного департаменту освіти Віктор Симакович.

На запитання, чи знав він про скандал із закупівлями до прийому на роботу Оксани Савчук, чиновник заявив: "У нас в Україні є презумпція невинуватості. Ось нехай суд доведе, а все інше це ваші журналістські бульбашки. У мене більше немає часу з вами розмовляти", – сказав Симакович.

У Богородчанській районній адміністрації в ситуації розбираються. "Ми зараз розбираємося з усім цим, з'ясовуємо ситуацію. Всі матеріали передали у прокуратуру, поліцію, куди тільки можна", – повідомив OBOZREVATEL перший заступник РДА Іван Загірняк.

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