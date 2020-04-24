Лікарка присоромила МОЗ за 1500 зарплати: Степанов відповів

Лікарка однієї з психіатричних лікарень України звернулася до Міністерства охорони здоров'я, вимагаючи відповісти на масові скорочення і мізерні зарплати медиків.

Її лист зачитали на брифінгу у п'ятницю, 24 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У п'ятницю перед Великоднем видали аванс у розмірі 1500 грн, у моєму випадку замість 4 тисяч. У вівторок після Великодня оголосили, що всі повинні підписати наказ, що готові працювати за мінімальний оклад, в моєму випадку 3800 грн. Сказали, що кожне відділення має звільнити 11 працівників, у нас із 25. Це ота сумнозвісна подяка медикам, про яку ви говорите на кожному розі? Ви справді вирішили заощадити на психічному здоров'ї нації?" – обурилася жінка.

Лікарка присоромила МОЗ за 1500 зарплати

Степанов запевнив, що міністерство проводить ретельний аудит і перевірку після старту другого етапу медичної реформи. Він зазначив, що не раз звертав увагу на важливість надання психіатричної допомоги українцям.

"Одне з головних завдань, які поставив президент, – це реформування системи охорони здоров'я. Не тільки почати, але і вдало закінчити," – заявив глава МОЗ.

"Медичні працівники не повинні отримувати зарплату на рівні рабства. Я впевнений, що ми можемо зробити висновки після аудиту, щоб лікарі не звільнялися і не закривалася жодна лікарня. Після аудиту ми обов'язково запропонуємо рішення", – пообіцяв він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше київська нейрохірургиня Марина Гаврилишина заявила, що отримала за квітень нібито 1500 гривень зарплати.