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"Це вам не США": на Волині "зловили" страшне природне явище

4.2тЧитати новину російською

На Волині зафіксували незвичайне для України природне явище.

Журналіст інтернет-видання БУГ Дарина Поддубецька зняла на відео піщаний смерч. Ролик вона опублікувала в Facebook.

"Це вам не США, а це Україна! Більш того - це Волинь. Я особисто боюся смерчів. А сьогодні їх довелося побачити кілька. І це все на Волині", - написала Поддубецька в описі.

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Вона зазначила, що смерчі бачила приблизно в 35 кілометрах від Володимира-Волинського, які прямували в бік Павлівки.

"Так, там гуляють такі монстри", - резюмувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Арізоні місцевий житель зняв на відео величезний піщаний смерч.

Місце
Україна
Об'єкт
видео
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