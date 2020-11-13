Це не прифронтова зона, ні, тут не стріляють і не рвуться снаряди..Хоча фото жахають.

Лікарня Новомосковська, це Дніпропетровська обл. Відділення, де лежать хворі на коронавірус. Лікарі рятують людей в пекельних умовах. Каналізація не працює, світла немає, персонал ліхтариком підсвічує, щоб робити уколи і ставити крапельниці. 21 століття на дворі. Інформація та фото з інтернету. Шок !! Це Вам не Феофанія ..

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