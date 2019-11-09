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9 листопада • оновлено в 16:11
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/ Суспільство

"Це трагедія!" Російський письменник відкрито засудив захоплення Криму

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Письменник з Росії Дмитро Биков розповів, що засуджує анексію українського Криму Російською Федерацією.

Про це він повідомив виданню "Новий час". При цьому письменник також підкреслив, що не відвідує тимчасово окуповану територію з 2013 року (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Дмитро Биков

Дмитро Биков

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"Навесні 2014 роки я в складі Конгресу інтелігенції заявив, що стою на стороні міжнародного права і заперечую проти присвоєння Криму такими методами, поза розмови про те, як відчував себе Крим в Україні та іншого запатякування теми. Це абсолютно очевидно, що я засуджую присвоєння Криму" , – заявив Биков.

За словами письменника, ситуація з окупацією українського півострова стала для нього "важкою травмою". При цьому він зазначив, що сам був позбавлений Криму, і "гірко це переживає".

"Всі свої кращі тексти я придумував там, всі свої романи писав там, працював в Артеку, жив там. Мені дуже болісна відсутність Криму на мапі мій душі. Я хотів туди їздити. Зараз у мене такої можливості немає", – зазначив Биков.

У той же час літератор розповів, що не знає, яке майбутнє чекає Крим. За його словами, те, що відбувається є трагедією.

"Мене вся ця "каша", заварена тоді (я вже не кажу про "кашу", що була заварена на Донбасі), найглибшим чином засмучує", – підкреслив письменник.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Росія в анексованому Криму створює "лояльний блок населення", поступово заміщуючи місцевих жителів приїжджими росіянами.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Дмитро Биков
Місце
Україна
Тег
Крим
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Livesey David
Livesey David
А захват Палестины "российский" пейсатель отрыто не осудил?
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Правильно сказал!Что это за методы присвоения Крыма - когда народ решает?нужно было танками и самолётами присоединить.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Пипец, и что теперь делать?)))))
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