"Це такий стьоб!" У хорі Верьовки розповіли, скільки "95 квартал" заплатив за пісню про Гонтареву

Національний хор України імені Григорія Верьовки отримав 30 тисяч гривень за участь в скандальному номері студії "Квартал 95" про підпал будинку ексочільниці НБУ Валерії Гонтаревої.

Про це у коментарі "24 каналу" розповів гендиректор і художній керівник хору імені Верьовки Зіновій Корінець.

Він зазначив, що працювали з "Кварталом" за контрактом та за виступ на концерті їм заплатили даний гонорар.

"Нас запевнили, що це такий стьоб. Вони ж над усіма кепкують. Над президентом, політиками. Нас попросили заспівати разом з Кварталом", – виправдовувався Корінець.

Раніше художній керівник хору повідомив, що рішення про виступ приймав особисто і йому дуже соромно.

Концерт "95 кварталу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, гумористи студії "Квартал 95" в новому випуску "Вечірнього кварталу" висміяли підпал будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої, викликавши бурхливу реакцію в мережі.

Пізніше Міністр України з питань культури, спорту та інформаційної політики Володимир Бородянський вибачився у Гонтаревої за номер "95 кварталу".

При цьому сама Гонтарева повідомила, що дізналася про скандальний номері за участю хору Верьовки від своїх друзів. А сам виступ назвала "соромом".

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