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"Це так боляче!" Тіло героїчно загиблого на Донбасі СБУшника зустрічали на колінах

3.8тЧитати новину російською

У Тернопільській області зустріли тіло трагічно загиблого на Донбасі підполковника СБУ Руслана Муляра.

Друзі, колеги, ветерани АТО, волонтери, активісти громадських об'єднань і просто небайдужі жителі Тернополя прийшли зустріти героя і віддати йому останню шану, повідомляє місцеве відділення СБУ в Facebook.

Жителі Тернополя на колінах разом зі святими отцями помолилися за душу офіцера спецслужби.

facebook.com/SSU.Ternopil

facebook.com/SSU.Ternopil

facebook.com/SSU.Ternopil

facebook.com/SSU.Ternopil

facebook.com/SSU.Ternopil

facebook.com/SSU.Ternopil

"Царство Небесне Герою!", "Низький уклін", "Це так боляче! Слава Герою і Вічна пам'ять", - написали в коментарях під фото прощання користувачі Facebook.

facebook.com/SSU.Ternopil

Напередодні під час виконання бойового завдання Руслан разом із бойовими побратимами потрапив під артилерійський обстріл. Загинули двоє військовослужбовців "Альфи", ще одного тяжко поранено.

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Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкт
Новини Донбасу
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