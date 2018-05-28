"Це так боляче!" Тіло героїчно загиблого на Донбасі СБУшника зустрічали на колінах

У Тернопільській області зустріли тіло трагічно загиблого на Донбасі підполковника СБУ Руслана Муляра.

Друзі, колеги, ветерани АТО, волонтери, активісти громадських об'єднань і просто небайдужі жителі Тернополя прийшли зустріти героя і віддати йому останню шану, повідомляє місцеве відділення СБУ в Facebook.

Жителі Тернополя на колінах разом зі святими отцями помолилися за душу офіцера спецслужби.

facebook.com/SSU.Ternopil

facebook.com/SSU.Ternopil

facebook.com/SSU.Ternopil

facebook.com/SSU.Ternopil

facebook.com/SSU.Ternopil

facebook.com/SSU.Ternopil

"Царство Небесне Герою!", "Низький уклін", "Це так боляче! Слава Герою і Вічна пам'ять", - написали в коментарях під фото прощання користувачі Facebook.

facebook.com/SSU.Ternopil

Напередодні під час виконання бойового завдання Руслан разом із бойовими побратимами потрапив під артилерійський обстріл. Загинули двоє військовослужбовців "Альфи", ще одного тяжко поранено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 травня в зоні проведення ООС на Донбасі загинув український військовослужбовець Віктор Ферліевіч. Ферліевічу було 23 роки, він був родом з села Конятин Путильського району Чернівецької області.