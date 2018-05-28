"Це так боляче!" Тіло героїчно загиблого на Донбасі СБУшника зустрічали на колінах

У Тернопільській області зустріли тіло трагічно загиблого на Донбасі підполковника СБУ Руслана Муляра.
Друзі, колеги, ветерани АТО, волонтери, активісти громадських об'єднань і просто небайдужі жителі Тернополя прийшли зустріти героя і віддати йому останню шану, повідомляє місцеве відділення СБУ в Facebook.
Жителі Тернополя на колінах разом зі святими отцями помолилися за душу офіцера спецслужби.
facebook.com/SSU.Ternopil
facebook.com/SSU.Ternopil
facebook.com/SSU.Ternopil
facebook.com/SSU.Ternopil
facebook.com/SSU.Ternopil
facebook.com/SSU.Ternopil
"Царство Небесне Герою!", "Низький уклін", "Це так боляче! Слава Герою і Вічна пам'ять", - написали в коментарях під фото прощання користувачі Facebook.
facebook.com/SSU.Ternopil
Напередодні під час виконання бойового завдання Руслан разом із бойовими побратимами потрапив під артилерійський обстріл. Загинули двоє військовослужбовців "Альфи", ще одного тяжко поранено.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 травня в зоні проведення ООС на Донбасі загинув український військовослужбовець Віктор Ферліевіч. Ферліевічу було 23 роки, він був родом з села Конятин Путильського району Чернівецької області.
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