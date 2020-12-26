"Це соромно!" Голубовська зажадала підняти зарплати українським медикам
Провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська заявила, що українським медикам потрібно терміново підняти зарплати, так як люди можуть залишитися без хороших фахівців. За її словами, "дякую" вже занадто багато – потрібно робити конкретні речі.
Голубовська зазначила, що всі ці роки суспільство підігрівалося ненавистю до лікарів, а вони всі працюють за зарплату п'ять тисяч гривень. Про це інфекціоністка розповіла в прямому етері телеканалу NewsOne.
За її словами, коронавірусні виплати є скрізь. Але у великих містах і регіонах такого немає, так як там місцева влада "робить все, що хоче".
"Все треба контролювати. Але яке може бути ставлення до людини, якщо лікар отримує суму менше, ніж допомога з безробіття?! Але це не наше питання, і не медпрацівників", – підкреслила Голубовська.
Також інфекціоністка додала, що в цій ситуації має бути соромно тим, хто приймає такі рішення.
"Кілька місяців тому були розмови про підвищення зарплат, але у підсумку нічого не змінилося. Особисто я вже боюся залишитися без лікарів", – підсумувала Голубовська.
Варто відзначити, що всі присутні в студії підтримали жінку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Голубовська заявила, що COVID-19 приготував ще багато сюрпризів людям, так як сам вірус ще в процесі вивчення.