"Починає прояснюватися": в словах Путіна про Крим побачили хворобу

Нові заяви президента РФ Володимира Путіна про причини анексії Криму схожі на старечий склероз.

"Такого роду заяви Путін робить не вперше. Знаєте, в старості, коли трапляється склероз, у людини починає прояснюватися те, що відбувалося в далекому дитинстві. А у Путіна раптово починається прояснюватися якісь події, які відбувалися під час його правління", – розповіла в коментарі "Обозревателю" російська опозиціонерка Ольга Курносова.

За її словами, за свою виборчу кампанію, яка недавно почалася, Путін вже наговорив багато цікавого.

"Він розповів про якийсь літак, який він дозволив збити під час Олімпіади в Сочі. Він розповів, що особисто віддавав команду на штурм будівлі театрального центру на Дубровці, коли купа народу загинуло. І ось тут він в черговий раз розповів, як його кинули підлі американці", – зазначила Курносова.

Причиною нових заяв Путіна, як вважає російська опозиціонерка, є саме виборча кампанія до виборів президента РФ.

"Навіщо він говорить це зараз? На мій погляд, це виборча кампанія, вся виборча кампанія йде під егідою того, що ми в кільці ворогів і все проти нас. І якщо ви за мене не проголосуєте, то ці вороги нас переможуть", – вважає вона.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський під час засідання Ради Безпеки заявив, що Крим до анексії Росією був "покинутою територією" .