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''Це шкідливо для здоров'я!'' Українців засмутив перехід на зимовий час

3.2тЧитати матеріал російською

У ніч на неділю, 28 жовтня, Україна перейшла на зимовий час. Стрілки годинника перевели на годину назад.

OBOZREVATEL запитав у своїх читачів, чи варто скасовувати переведення годинників. Всього своєю думкою поділилися 18,9 тис. осіб.

53% учасників опитування хочуть, щоб швидше скасували, тому що це шкідливо для здоров'я. Також 31% респондентів підтримали скасування. "В Європі підтримали скасування", - аргументували вони.

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Крім того, 12% серед опитаних виступили за переведення стрілок, посилаючись на звичку, 4% - на економію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з ідеєю скасувати переведення годинників виступило Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Місце
Україна
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Коропов Юрий
Коропов Юрий
Десятки лет не могу понять - ЗАЧЕМ?! При Союзе хоть что-то про освещение рассказывали, но сейчас ведь все на фотоэлементах ... А что перевод вредит здоровью - уже официально признано ...
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