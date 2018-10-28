''Це шкідливо для здоров'я!'' Українців засмутив перехід на зимовий час

У ніч на неділю, 28 жовтня, Україна перейшла на зимовий час. Стрілки годинника перевели на годину назад.

OBOZREVATEL запитав у своїх читачів, чи варто скасовувати переведення годинників. Всього своєю думкою поділилися 18,9 тис. осіб.

53% учасників опитування хочуть, щоб швидше скасували, тому що це шкідливо для здоров'я. Також 31% респондентів підтримали скасування. "В Європі підтримали скасування", - аргументували вони.

Крім того, 12% серед опитаних виступили за переведення стрілок, посилаючись на звичку, 4% - на економію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з ідеєю скасувати переведення годинників виступило Міністерство економічного розвитку і торгівлі.