"Це садизм!" Окупанти заборонили купатися в частині Криму, вибухнуло "в*тне виття"

В анексованому Криму окупанти заборонили купання біля Херсонеса.

Як повідомив у Twitter Кримський бандерівець, у місцевому сегменті соцмереж почалося обурення.

"Кажуть, що відпочивальники "шкодять заповіднику", купатися тут "небезпечно" і Юнеско може відвернутися. У соцмережах вибухнуло триповерхове виття, особливо на найбільш ватному сайті Форпост", — пише він і викладає скріншоти відповідних повідомлень.

"З якого переляку? Понаїхали, гноблять севастопольців. Ніколи ні в СРСР, ні в Україні не було заборони купатися в Херсонесі. Це просто садизм — забороняти жителям у спеку освіжитися в морі, яке дала севастопольцям природа", "Зате Крим наш", "До 2014-го не загрожував статусу, а зараз загрожує, до чого б це?", "Загородити все, що можна, з криком "Кримнаш!" мізків вистачає, а зробити, щоб людям було зручно і комфортно — ні", — пишуть розсерджені кримчани.

Крим. Окупанти остаточно заборонили купання біля Херсонеса. Кажуть, що відпочивальники "шкодять заповіднику", купатися тут "небезпечно" і Юнеско може відвернутися. У соцмережах вибухнув триповерховий виття, особливо на САМОМУ ватяному сайті Форпост. Заскрініл трохи> https://t.co/IckZOscSfd pic.twitter.com/m53T81jGaj - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) August 1, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму поскаржилися на нове "покращення" у вбиральні на автовокзалі.

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