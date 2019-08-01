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"Це садизм!" Окупанти заборонили купатися в частині Криму, вибухнуло "в*тне виття"

1.6т Читати матеріал російською

В анексованому Криму окупанти заборонили купання біля Херсонеса.

Як повідомив у Twitter Кримський бандерівець, у місцевому сегменті соцмереж почалося обурення.

"Кажуть, що відпочивальники "шкодять заповіднику", купатися тут "небезпечно" і Юнеско може відвернутися. У соцмережах вибухнуло триповерхове виття, особливо на найбільш ватному сайті Форпост", — пише він і викладає скріншоти відповідних повідомлень.

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"З якого переляку? Понаїхали, гноблять севастопольців. Ніколи ні в СРСР, ні в Україні не було заборони купатися в Херсонесі. Це просто садизм — забороняти жителям у спеку освіжитися в морі, яке дала севастопольцям природа", "Зате Крим наш", "До 2014-го не загрожував статусу, а зараз загрожує, до чого б це?", "Загородити все, що можна, з криком "Кримнаш!" мізків вистачає, а зробити, щоб людям було зручно і комфортно — ні", — пишуть розсерджені кримчани.

"Це садизм!" Окупанти заборонили купатися в частині Криму, вибухнуло "в*тне виття"
"Це садизм!" Окупанти заборонили купатися в частині Криму, вибухнуло "в*тне виття"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму поскаржилися на нове "покращення" у вбиральні на автовокзалі.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Чорне море
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филипп филипыч
филипп филипыч
ваще офигели, купаться запретили! лан там воду перекрыть крымчанам, это фигня. без воды человек проживет и от жажды не умрет, а вот без купания ни-ни. это нельзя
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филипп филипыч
филипп филипыч
зато воду для питья перекрыть не садизм ни разу))
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
правильно место крысчан в чтойле
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филипп филипыч
филипп филипыч
Кожедуб ruslan, почитают тебя крымчане а назад в украину захотят
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan, стойле
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