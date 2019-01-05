''Це розкол!'' В УПЦ МП гнівно відреагували на Томос для України

Українська православна церква Московського патріархату звинуватила Константинополь у порушенні канонічних церковних правил при підписанні Томосу про автокефалію для Православної церкви України.

З відповідною заявою 5 січня виступив глава інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря), передає ТАСС.

"Цей документ створений і підписаний з ігноруванням всіх фундаментальних канонічних правил, за якими живе не тільки наша церква, а й усі інші помісні церкви", – сказав Климент.

"Ми сьогодні спостерігали завдяки трансляції, що патріарх Варфоломій співслужив розкольникам. Згідно з апостольськими і святоотцівськими правилами, той, хто співслужитиме у розкольників, сам ухилився в розкол", – вважає архієпископ.

Він підкреслив, що УПЦ МП "з величезним болем" констатує цей факт і вважає, що це не "тільки особиста духовна драма патріарха Варфоломія, а й величезна спокуса для віруючих людей".

Представник УПЦ МП також розкритикував згадку президента України Петра Порошенка в тексті Томосу про автокефалію Православної церкви України.

"Справа в тому, що патріарх Варфоломій живе в іншій реальності. Вочевидь, йому складно зрозуміти, що в європейських державах повноваження державної влади та повноваження церкви чітко розмежовані", – сказав він.

Климент вважає, що, за фактом, "ні про яку автокефалію для ПЦУ не йдеться", оскільки всі важливі церковні рішення в Україні повинні будуть узгоджуватися з Константинопольським патріархатом.

Архієпископ Климент (Вечеря) pravlife.org

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