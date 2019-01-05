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''Це розкол!'' В УПЦ МП гнівно відреагували на Томос для України

3.1тЧитати матеріал російською

Українська православна церква Московського патріархату звинуватила Константинополь у порушенні канонічних церковних правил при підписанні Томосу про автокефалію для Православної церкви України.

З відповідною заявою 5 січня виступив глава інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря), передає ТАСС.

"Цей документ створений і підписаний з ігноруванням всіх фундаментальних канонічних правил, за якими живе не тільки наша церква, а й усі інші помісні церкви", – сказав Климент.

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"Ми сьогодні спостерігали завдяки трансляції, що патріарх Варфоломій співслужив розкольникам. Згідно з апостольськими і святоотцівськими правилами, той, хто співслужитиме у розкольників, сам ухилився в розкол", – вважає архієпископ.

Він підкреслив, що УПЦ МП "з величезним болем" констатує цей факт і вважає, що це не "тільки особиста духовна драма патріарха Варфоломія, а й величезна спокуса для віруючих людей".

Представник УПЦ МП також розкритикував згадку президента України Петра Порошенка в тексті Томосу про автокефалію Православної церкви України.

"Справа в тому, що патріарх Варфоломій живе в іншій реальності. Вочевидь, йому складно зрозуміти, що в європейських державах повноваження державної влади та повноваження церкви чітко розмежовані", – сказав він.

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Климент вважає, що, за фактом, "ні про яку автокефалію для ПЦУ не йдеться", оскільки всі важливі церковні рішення в Україні повинні будуть узгоджуватися з Константинопольським патріархатом.

Архієпископ Климент (Вечеря)

Архієпископ Климент (Вечеря)

pravlife.org

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.

  • Він привітав українців з настанням історичної події і зазначив, що до цього дня Україна і її правителі йшли багато століть, починаючи від князя Володимира і княгині Ольги.

  • Пізніше в мережі опублікували переклад тексту Томосу.

  • У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання ПЦУ Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм. Зокрема, голова синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда назвав цей історичний документ "простим папером".

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Климент (Вечеря)
Місце
Україна
Теги
церковний конфліктєдина церкваУПЦ МП
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😮😱🡆 snip.li/wcP2 🡄😱😮
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1
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Петришин Роман
Петришин Роман
Немає ніякого УПЦ мп, а є рпц.
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Piston Raseyanskiy
Piston Raseyanskiy
Нужно писать так: Мацковский патриархат изошел на говно из-за получения УПЦ Томоса
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