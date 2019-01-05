''Це розкол!'' В УПЦ МП гнівно відреагували на Томос для України

Українська православна церква Московського патріархату звинуватила Константинополь у порушенні канонічних церковних правил при підписанні Томосу про автокефалію для Православної церкви України.
З відповідною заявою 5 січня виступив глава інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря), передає ТАСС.
"Цей документ створений і підписаний з ігноруванням всіх фундаментальних канонічних правил, за якими живе не тільки наша церква, а й усі інші помісні церкви", – сказав Климент.
"Ми сьогодні спостерігали завдяки трансляції, що патріарх Варфоломій співслужив розкольникам. Згідно з апостольськими і святоотцівськими правилами, той, хто співслужитиме у розкольників, сам ухилився в розкол", – вважає архієпископ.
Він підкреслив, що УПЦ МП "з величезним болем" констатує цей факт і вважає, що це не "тільки особиста духовна драма патріарха Варфоломія, а й величезна спокуса для віруючих людей".
Представник УПЦ МП також розкритикував згадку президента України Петра Порошенка в тексті Томосу про автокефалію Православної церкви України.
"Справа в тому, що патріарх Варфоломій живе в іншій реальності. Вочевидь, йому складно зрозуміти, що в європейських державах повноваження державної влади та повноваження церкви чітко розмежовані", – сказав він.
Климент вважає, що, за фактом, "ні про яку автокефалію для ПЦУ не йдеться", оскільки всі важливі церковні рішення в Україні повинні будуть узгоджуватися з Константинопольським патріархатом.
Архієпископ Климент (Вечеря)
pravlife.org
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.
Він привітав українців з настанням історичної події і зазначив, що до цього дня Україна і її правителі йшли багато століть, починаючи від князя Володимира і княгині Ольги.
Пізніше в мережі опублікували переклад тексту Томосу.
У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання ПЦУ Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм. Зокрема, голова синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда назвав цей історичний документ "простим папером".
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