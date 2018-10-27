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''Це рейдерство!'' В УПЦ МП бурхливо відреагували на зміну назви

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Заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Московського патріархату протоієрей Микола Данилевич обізвав "рейдерством" пропозицію змінити назву.

Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП. За словами протоієрея, юридична назва релігійної організації не може змінювати будь-хто без бажання самої особи.

"Є таке поняття, як "принцип автономності релігійних організацій". УПЦ була створена єпископатом і духовенством в 1991 році шляхом реорганізації Українського Екзархату Руської Православної Церкви, який діяв на території України в радянські часи, в Українську Православну Церкву — в той момент, як Україна стала незалежною. Відповідно саме тому Філарет, який тоді відійшов від нашої Церкви, вимушений був утворити організацію не з такою ж назвою, як УПЦ, через що він створив УПЦ Київського патріархату", - сказав він.

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Протоієрей послався на українське законодавство, заявивши, що не можна дублювати юридичну назву або змінити її.

Протоієрей Миколай Данилевич

Протоієрей Миколай Данилевич

Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП

"Так само і в нашому випадку — неможливо силоміць змінити назву нашої Церкви. Які б закони не приймали, вони не матимуть сили, тому що будь-який Апеляційний суд, я вже не говорю про Європейський суд, відмінить таке рішення. Тому ці намагання забрати в нас назву є чистої води рейдерством", - додав він.

Данилевич звинуватив УПЦ Київського патріархату в подібних діях у 1992 році, коли був проведений Об'єднавчий собор.

"Як би вони могли змінити назву на "Українська Православна Церква", вони б це зробили вже тоді. Але не могли це зробити з тієї ж причини — повторюсь, не можна дублювати назви, тому що Українська Православна Церква була, вона є і вона далі буде. Те, що хочуть зробити, те, про що нині заявляють, стара схема — це знову буде аферою Філарета за підтримки нинішньої політичної влади, якщо вона на це піде", - поскаржився Данилевич.

Більш того він сказав, що незаконним буде і рішення Верховної Ради, якщо депутати погодяться з перейменуванням.

"Ми знаємо, що у Верховній Раді зареєстрований законопроект №5309, яким хочуть це здійснити, але воно успіху мати не буде і не набуде законності. Тобто фактично, знову-таки, мова йде про рейдерське захоплення Церкви, про намір рейдерського захоплення Церкви. Ось у чому головна проблема", - сказав Данилевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Інформаційного управління Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря раніше закликав Верховну Раду змінити назву УПЦ МП на Російську православну церкву в Україні.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Україна
Об'єкт
УПЦ МП
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