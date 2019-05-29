Це провал! Фанат Путіна розгромив туристичний сезон в Криму

В окупованому Росією Криму вже визнали провал туристичного сезону, хоча той лише на підході.

В цьому році півострів відвідає на 15% туристів менше, ніж в минулому. Такий прогноз дав фанат Росії, кримський блогер Олександр Горний на своїй сторінці в Facebook.

"Через кілька днів початок літнього туристичного сезону, але у мене немає розуміння, як" Міністерство туризму Криму "бере участь в цьому процесі. Ну, ось що вони зробили корисного і системного? Та нічого, тільки ходять і загадково посміхаються... Ціни ломові, бензин + 5₽ до материка, авіаквитки з червня йдуть в Космос, внутрішня логістика - ніяка, перехоплюючих парковок немає і не пробували, очисних споруд за 5 років не створили, траса Таврида хороша, але небезпечна, питання дешалманізаці Криму не вирішене", - заявив Горний.

Він додав, що вода в Криму вже прогрілася до +20 градусів, а пляжі порожні.

"Крим ніде не просувається, немає ніякої реклами кримських місць. Але скільки захоплених вересків з приводу туризму на кримговноінформовскіх змі, просто захлинаються від щастя в своїх казках про розвиток туризму", - підсумував він.

У Криму провалили туристичний сезон ФБ Горного

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі анексованого Криму визнали провал курортних сезонів, які пройшли після захоплення півострова Росією. Більшість місцевих жителів зізналися, що ціни ростуть, а населення стає все біднішими.

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