ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Це провал! Фанат Путіна розгромив туристичний сезон в Криму

7.2тЧитати матеріал російською

В окупованому Росією Криму вже визнали провал туристичного сезону, хоча той лише на підході.

В цьому році півострів відвідає на 15% туристів менше, ніж в минулому. Такий прогноз дав фанат Росії, кримський блогер Олександр Горний на своїй сторінці в Facebook.

Новини
"За талоном о 4-й ранку": в Криму розповіли про катастрофу з медициною

"Через кілька днів початок літнього туристичного сезону, але у мене немає розуміння, як" Міністерство туризму Криму "бере участь в цьому процесі. Ну, ось що вони зробили корисного і системного? Та нічого, тільки ходять і загадково посміхаються... Ціни ломові, бензин + 5₽ до материка, авіаквитки з червня йдуть в Космос, внутрішня логістика - ніяка, перехоплюючих парковок немає і не пробували, очисних споруд за 5 років не створили, траса Таврида хороша, але небезпечна, питання дешалманізаці Криму не вирішене", - заявив Горний.

Він додав, що вода в Криму вже прогрілася до +20 градусів, а пляжі порожні.

"Крим ніде не просувається, немає ніякої реклами кримських місць. Але скільки захоплених вересків з приводу туризму на кримговноінформовскіх змі, просто захлинаються від щастя в своїх казках про розвиток туризму", - підсумував він.

У Криму провалили туристичний сезон

У Криму провалили туристичний сезон

ФБ Горного

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі анексованого Криму визнали провал курортних сезонів, які пройшли після захоплення півострова Росією. Більшість місцевих жителів зізналися, що ціни ростуть, а населення стає все біднішими.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
2
33
Смішно
5
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Там где ступил лапоть,там голод,смерть,разруха.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Петров Игорь
Петров Игорь
...а вот если взойти на Роман-Кош, видно как в Одессе и на Арабатской стрелке негде поставить лежак ... с возвращением в родную расейскую говень...уровень понаехавших дикарей недостаточен даже для того, чтобы уметь пользоваться награбленной инфраструктурой .
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Для начала Горный не фанат Путина. Обозовцы никак не могут не вспомнить своего бога-Путина
Показати коментар повністю
Відповісти
1
3

Блоги / думки