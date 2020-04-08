Лікаря розлютили маски з серветок в "Укрзалізниці": скандал отримав продовження

Саморобні маски з серветок та канцелярських гумок, які роздали працівникам "Укрзалізниці" на Полтавщині, не захистять від коронавірусу. Їхня користь – нульова.

Про це OBOZREVATEL розповів лікар-інфекціоніст Вадим Терешин. Він зазначив, що такий крок – знущання з людини. До прикладу, у його рідному Харкові маски роздають просто так, а тут працівникам великої компанії видають паперові рушники.

"Важко коментувати. Це просто знущання, я вважаю. Суть маски не в тому, щоб захистити здорового, а в тому, щоб не дати можливості заражати хворому. Тому людина з найменшими симптомами застуди зобов'язана носити маску", – наголосив фахівець.

За його словами, при обробці ультрафіолетом більш ніж 3-4 разів структура респіраторів порушується. "Так ось, навіть респіратори зі ступенем захисту ФФ-3, які дійсно захищають, у разі спілкування з потенційно хворою людиною стають непридатними через 4 години. Якщо людина здорова – то інтервал більший", – пояснив Вадим Терешин.

Варто зазначити, OBOZREVATEL звернувся за коментарем до УЗ. Там журналісту порадили відправити офіційний запит до пресслужби "Південної залізниці".

Як повідомлялося раніше, в МОЗ пояснили, що в умовах пандемії коронавірусу людям слід носити захисні маски, а не респіратори. Тільки вони можуть не дати поширюватися збуднику хвороби на 1,5 метра.

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