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10 вересня • оновлено в 06:35
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/ Суспільство

"Це повне божевілля": в "ДНР" оскандилилися через провокаційне відео з дітьми

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На святкуваннях звільнення Донбасу від німецьких загарбників, які пройшли 7 і 8 вересня в "ДНР", діти читали клятву-присягу на вірність "республіці" і її ватажка Дениса Пушиліна.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов. За його словами, навіювання дітям ідеології недодержави і швидкий шлях входження до складу Росії – це вже повне божевілля (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Денис Пушилін

Денис Пушилін

Ютуб

"У закритих телеграм-каналах спливло відео, де громадянин Росії Олексій Муратов і керівник центрального виконкому "Донецька республіка" з дітьми читає присягу на вірність ватажкові Пушиліну. Не знаю, хто придумав текст клятви, але це вже повне божевілля. Навіювати дітям ідеологію недодержави і швидкий шлях входження до складу Росії – на таке міг піти тільки "наш улюблений вождь", – припустив блогер.

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Россия требует снять блокаду с "Л/ДНР"

На кадрах видно, як діти стоять із факелами і повторюють клятву: "Клянусь я честью и душой республике служить. Клянусь всем сердцем и судьбой командой главы быть. Клянусь, что сделаю я все, чтоб Донбасс великим возродить. И в сердце у меня Россия — в Украину не вернусь".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді пропонують амністію найманцям, які воювали на стороні так званих Л/ДНР. Законопроект опублікований на сайті парламенту і активно просувається народними депутатами, які раніше входили до фракції "Опозиційного блоку".

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Макс Баринов Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна Донецьк
Теги
Новини ДНР Новини Донбасу ДНР Новини ЛНР Новини Росії пропаганда
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CARGO 100
CARGO 100
"И в сердце у меня Россия — в Украину не вернусь". +++
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CARGO 100
CARGO 100
Злопыхатель Вежливый, та-а ты шо-о-о? А ты знаешь, шо на Марсе есть жизнь?
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
CARGO 100, DOLBOYOB ))))
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