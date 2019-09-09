"Це повне божевілля": в "ДНР" оскандилилися через провокаційне відео з дітьми

На святкуваннях звільнення Донбасу від німецьких загарбників, які пройшли 7 і 8 вересня в "ДНР", діти читали клятву-присягу на вірність "республіці" і її ватажка Дениса Пушиліна.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов. За його словами, навіювання дітям ідеології недодержави і швидкий шлях входження до складу Росії – це вже повне божевілля (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Денис Пушилін Ютуб

"У закритих телеграм-каналах спливло відео, де громадянин Росії Олексій Муратов і керівник центрального виконкому "Донецька республіка" з дітьми читає присягу на вірність ватажкові Пушиліну. Не знаю, хто придумав текст клятви, але це вже повне божевілля. Навіювати дітям ідеологію недодержави і швидкий шлях входження до складу Росії – на таке міг піти тільки "наш улюблений вождь", – припустив блогер.

На кадрах видно, як діти стоять із факелами і повторюють клятву: "Клянусь я честью и душой республике служить. Клянусь всем сердцем и судьбой командой главы быть. Клянусь, что сделаю я все, чтоб Донбасс великим возродить. И в сердце у меня Россия — в Украину не вернусь".

Діти в ОРДЛО присягають на вірність Пушилін Денис Володимирович.



Текст клятви "в Україну не повернуся" вимовляє, зрозуміло, громадянин Росії - Олексій Муратов.



Міцно там люди мізками їдуть, звичайно. pic.twitter.com/WgLJQuxsnP - Денис Казанський (@den_kazansky) 8 вересня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді пропонують амністію найманцям, які воювали на стороні так званих Л/ДНР. Законопроект опублікований на сайті парламенту і активно просувається народними депутатами, які раніше входили до фракції "Опозиційного блоку".

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