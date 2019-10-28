"Київ говорить російською": російська письменниця висловилася про мову в Україні

Заборона російської мови в нинішній час і затвердження української як державної в Україні – це помилковий проект.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловила відома російська письменниця Людмила Улицька. За її словами, при наявності такої великої кількості російськомовних людей, українським політикам не варто було приймати недавній закон про затвердження української мови.

"Цей захід мені здався надто жорстким і нерозумним. Це не зовсім вдалий проект на сьогодні. В Україні дуже багато російськомовних людей, Київ говорить по-російськи. Такі рішення вимагають перегляду і вдумливого ставлення. Коли українська державність утвердиться, таких жорстких мовних заборон не потрібно буде робити", – припустила письменниця.

Українська мова РІА Новини

Улицька навела приклад США, де половина населення говорить на іспанській і це, на її думку, абсолютно нікому не заважає.

"Хоча іспити емігрантам потрібно здавати англійською. Це нормально, це державна мова і її слід вивчити. Думаю, що українці, які розмовляють між собою по-російськи, знають українську настільки, щоб написати заяву в домоуправління. Для налагодження майбутніх відносин між Росією і Україною багато речей потрібно буде поправляти. А багато з них поправити вже зараз дуже важко", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні всі державні школи з російською мовою викладання з вересня 2020 року перейдуть на українську мову.

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