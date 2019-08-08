"Це пизд*ць!" У мережі показали розгардіяш на відомому українському курорті

Поблизу Яремче (Івано-Франківська область) маршрут зі спортивної бази "Заросляк" на найвищу гору Українських Карпат Говерлу "потонув" у смітті. Хоча дорога знаходиться на території Карпатського національного природного парку, а на в’їзді туристи сплачують рекреаційний збір розміром 30 грн з людини.

Про це повідомив прикарпатець, співзасновник компанії "Fun Karpaty Travellers Company" Петро Полковніков на своїй сторінці у Facebook. Він розмістив знімки забрудненого маршруту. У мережі користувачі обурились таким ставленням до природи (щоб подивитись фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Таку "красу" мають нагоду спостерігати сотні туристів щодня, піднімаючись на Говерлу маршрутом зі спортивної бази "Заросляк", – написав Полковніков.

Сміття Facebook Петра Полковнікова

За його словами, усе сміття гнило там місяцям, а у кращому разі один раз на місяць приїжджала машина і вивозила його. Він додав, що місцеві жителі розповіли про наглядача туалетів, який підпалював відходи: вони тліли, неприємно пахнули та забруднювали повітря і легені людей.

"А це, на хвилиночку, на території біосферного заповідника "Карпатський національний природний парк" . На в'їзді, на КПП, сумлінно всі сплачують рекреаційний збір у розмірі 30 грн з людини. В результаті повсюди сміття та розбита вкрай дорога", – відзначив прикарпатець.

У коментарях користувачів розізлила така ситуація у Карпатах.

"Це пизд*ць!!!", "Ну що ж таке? Вже раз було, що аж чехи прибирати приїздили. Що, знову потрібно, аби іноземці приїздили прибирати і сміття вивозити? Сумно", "Активісти безкоштовно краще порядок підтримують, ніж ці вибл*дки за наші гроші. По 30грн з людини, я в місті за місяць менше за вивіз сміття сплачую. Там за день з туристів можна річний збір на сміття зібрати", – обурились в мережі.

Сміття Facebook Петра Полковнікова

Сміття Facebook Петра Полковнікова

Сміття Facebook Петра Полковнікова

Сміття Facebook Петра Полковнікова

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

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