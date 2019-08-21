"Це пи*дець!" Українці жорстко рознесли Макрона за підігравання Путіну

У соціальних мережах почали активно обговорювати новину про можливе повернення Росії до складу "Великої вісімки".

Так, західні ЗМІ повідомили, ніби президент США Дональд Трамп і лідер Франції Еммануель Макрон домовилися, що вони хочуть запросити Росію до участі в саміті країн G7 у 2020 році. Однак офіційно цю інформацію жодна зі сторін не підтвердила.

Додамо, що уряд Німеччини заявив, що обговорення повернення Росії в G8 стане можливим, коли буде видно перспектива усунення причин її виключення.

В Україні негативно сприйняли таку ініціативу, про що політики і блогери писали в соцмережах.

Так, народний депутат 8-го скликання Борислав Береза у Facebook повідомив, що запрошення Володимира Путіна до G8 свідчить про пом'якшення позиції Заходу щодо Росії.

"Ця подія говорить про ослаблення української позиції на міжнародній арені та про можливу втрату суб'єктності в переговорних процесах. Адже після накладення санкцій на Росію і вигнання її з багатьох міжнародних організацій, за анексію Криму, зараз відбувається відкат без будь-яких видимих на те причин", – зазначив політик.

Віцепрем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко вважає, що можливе повернення Росії у G8 стане поразкою для України.

"Росію можуть повернути в G8 у наступному році. Напевно, наші партнери оцінюють зміну влади в Україні як зміну позиції України щодо Росії. А наша зовнішня політика стала пасивною. Повернення Росії до G8 без деокупації Донбасу і деанексації Криму стане поразкою України", – пояснив чиновник.

Журналіст Роман Скрипін так прокоментував заяву Макрона про "європейську Росію": "Якщо Макрон записав у Європу скопом Чечню, Дагестан, Татарстан, Башкортостан, Тиву та інших, які тягнуться туди, до Владивостока. То Монголія тоді теж – Європа? Ох, у чувака погано з географією".

Блогер Роман Шрайк у мережі зазначив, що повернення Росії є "чудовою новиною".

"Чудова новина! Наступного року Росія піде з Криму! Адже її з G8 вигнали за анексію. А якщо тепер повертають, то й анексії кінець. Ура! (Який п*здец)", – написав він.

Водночас нардеп Ганна Гопко підкреслила, що країни в G7 є "самодостатніми й орієнтовані на захист цінностей, демократії, верховенства права".

Володимир Путін і Еммануель Макрон

"Їхній голос ще не звучав синхронно до озвучених пропозицій Макрона і Трампа. Але здатність протидіяти агресору і політиці заспокоєння неодноразово підтверджена", – повідомила політик.

Український журналіст Юрій Бутусов у Facebook написав, що на фоні повідомлень про повернення Росії у G8 найкраще розуміється "значення подвигу українських воїнів у війні".

"Якби Росія пройшла далі, і російські війська досягли б Дніпра і Харкова – зараз би говорили про мир і G8 все одно, і точно так само йшли б переговори і процес мирного врегулювання... Якби українська армія не дала відсічі, й силою зброї не зупинила окупантів, а якби здригнулися, розсіялися. Якби не було кому захищати країну – ворог пішов би до кінця", – акцентував він.

Екссекретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов в Facebook закликав світову спільноту не допустити повернення Росії в G8.

"Звертаюся до провідних політиків світу: не ставайте співучасниками кривавих злочинів путінського режиму. Це перекреслить надії мільйонів і призведе до нових людських жертв!" - написав він.

Він підкреслив, що запрошення РФ приєднатися в наступному році до участі в саміті країн G7 може стати потужним чинником реабілітації і підтримки російської агресії.

"Замість посилення економічного і політичного тиску, Росію повертають в ПАРЄ, а лідери провідних країн світу – стратегічні партнери України – обговорюють повернення імперії зла, яка знову відродилася, до участі в самітах країн "Великої сімки"! Такі безвідповідальні кроки остаточно поховають систему колективної безпеки", - вважає Турчинов.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Франції Еммануель Макрон прокоментував свою зустріч із главою Росії Володимиром Путіним, висловивши підтримку Кремля в його прагненні відновити всі зв'язки з Європою.

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