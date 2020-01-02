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2 січня • оновлено в 19:34
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"Це пи*дець, панове!" У Росії принизили Зеленського в новорічну ніч: мережа кипить

5.3т
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У мережі розгорівся ажіотаж через російську пародію на президента України Володимира Зеленського.

Інцидент стався в новорічну ніч на "Блакитному вогнику", де російські артисти, вирішивши "заглянути до сусідів", висміяли Зеленського і його обіцянки українцям.

"Росія привітала Україну з Новим Роком. Як вам таке, Володимире Зеленський? Скільки ще принижень буде на адресу українців? Це пи*дець, панове", – обурилася журналістка Яніна Соколова.

"Ці виродки не бачать колод у своєму оці, але помічають смітинку в чужому", – наголосив екснардеп Борислав Береза, висловивши надію, що Зеленський відреагує на інцидент особисто або ж через "Квартал 95".

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Ісабоєв і Пономаренко

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Ісабоєв і коміки

Скрін з відео

Умід Ісабоєв

Умід Ісабоєв

Скрін з відео

Інші користувачі також не приховують свого обурення, заявивши, що Зеленському варто переглянути своє ставлення до країни-агресора.

"Соромно! Над своєю владою жартувати – п'ята точка не тримає. Лізуть до сусідів", "А про свого заспівати сміливості не вистачає? Там теж є з чого пореготати", "Не від великого розуму", "Принижуючи Зеленського, росіяни принижують Україну", "Так Зеленський сам підставляється", – обговорюють вони.

"Це пи*дець, панове!" У Росії принизили Зеленського в новорічну ніч: мережа кипить
"Це пи*дець, панове!" У Росії принизили Зеленського в новорічну ніч: мережа кипить
"Це пи*дець, панове!" У Росії принизили Зеленського в новорічну ніч: мережа кипить
"Це пи*дець, панове!" У Росії принизили Зеленського в новорічну ніч: мережа кипить
"Це пи*дець, панове!" У Росії принизили Зеленського в новорічну ніч: мережа кипить
"Це пи*дець, панове!" У Росії принизили Зеленського в новорічну ніч: мережа кипить
"Це пи*дець, панове!" У Росії принизили Зеленського в новорічну ніч: мережа кипить
"Це пи*дець, панове!" У Росії принизили Зеленського в новорічну ніч: мережа кипить
"Це пи*дець, панове!" У Росії принизили Зеленського в новорічну ніч: мережа кипить
"Це пи*дець, панове!" У Росії принизили Зеленського в новорічну ніч: мережа кипить
"Це пи*дець, панове!" У Росії принизили Зеленського в новорічну ніч: мережа кипить

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка студії "Квартал 95" і актриса проєкту "Жіночий Квартал" Олена Кравець розплакалася під час одного з номерів новорічного "Вечірнього кварталу", який вийшов у ніч на 1 січня.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Росія
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Что заслужил - то и получил...
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Ukraine The
Ukraine The
А почему так лайно забурлило? Ну сделали номер. Ведь на укроТВ и т.п есть немало породий и песен про президента России. Так почему же в России не могут чего-то подобного сделать? В чем причина недовольства?
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Дикинис Марина
Дикинис Марина
Это юмор ... Когда Украина шутит это нормально а когда русские это плохо
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