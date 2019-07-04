ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Це нормально": Коломойський знову назвав війну із Росією "внутрішнім конфліктом" і звинуватив США

4.8тЧитати матеріал російською

Олігарх Ігор Коломойський вважає війну на Донбасі "внутрішнім громадянським конфліктом".

"А у нас те, що трапилося на Донбасі — це що трапилося?.. Це внутрішній громадянський конфлікт", — заявив він у інтерв'ю НВ.

За словами Коломойського, ситуація на Донбасі "ніким не інспірована, ніякою Росією", незважаючи на присутність там російської військової техніки та російських військових.

"Вона і зараз там є, російська техніка, і буде. Поки буде конфлікт, буде там російська техніка. Це реалії з життя. Так, вона там є. А у нас американська техніка з цього боку є. І що з цього? Джавелін у нас? Це чия техніка?" — заявив олігарх.

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

НВ

Новини
"Минула робота": в РНБО розповіли про зв'язок Коломойського із Зеленським

Він додав, що США надали Україні військову техніку, "щоб підтримувати конфлікт на Донбасі", бо "Америці вигідно тримати санкції проти Росії".

"В усякому разі, за попереднього президента так було. А нинішній президент (Дональд Трамп. — Ред.), як на мене, у нього інша точка зору, але як із неї вийти — він не знає. А напередодні чергових президентських виборів, може, він не поспішає із цим", — заявив Коломойський.

Водночас він визнав наявність на Донбасі не тільки російської техніки, але і військових РФ.

"Ми кажемо, що військові російські були присутні на Донбасі. Це факт. Вони, щоправда, перевдягнені у відпускників або когось. У "ДНР-ЛНР" 1-2-й корпус, в усякому разі, те, що стосується офіцерського складу, то 100% там багато російських військовослужбовців, які поїхали у "відпустку" або у "відрядження", — виконувати інтернаціональний обов'язок.... І не робіть із цього катастрофу, — це нормальне явище", — сказав олігарх.

Новини
"Можу пофарбувати кіоск": Коломойський відхрестився від ініціативи Зеленського щодо Донбасу

Він додав, що в Україну приїхали "виконувати інтернаціональний обов'язок" також із Західної Європи і США, не уточнивши, що саме має на увазі.

"Але у нас основа, шампур цього конфлікту — це внутрішньоукраїнський конфлікт, який, до речі кажучи, готувався 20 років. Мінімум із 2004 року, з виборів Ющенко-Януковича. Тоді вперше зрозуміло було, що ми до цього готові", — зазначив Коломойський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні у інтерв'ю Bihus.Info Коломойський вже називав війну на Донбасі громадянським конфліктом.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
51
3
Смішно
5
Цікаво
7
Сумно
17
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
Надо Беню выдать американцам, что бы он лично, а не через СМИ, объяснил между кем ике ведутся боевые действия на Востоке Украины.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Северг Олег
Северг Олег
Единственный трезвомыслящий украинец и тот еврей. Боже Коломойского распнут. Это не та страна и не тот народ что бы им умные правдивые вещи говорить и даже без вышиванки на потное тело. Это очень жестоко по отношению к Украине.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
По мнению Коломойского трагедия произошла из-за того, что иногда «некоторые серьезные вещи попадают не в те руки».— А с «боингом» — ну, случайно так получилось, никто не хотел его завалить. Шмальнули по одному, а попали по другому. «Боинг» жалко, людей, конечно, жалко, но это все ерунда. Так бывает, когда серьезные вещи попадают не в те руки, в результате получилась ерунда.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel