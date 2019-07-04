"Це нормально": Коломойський знову назвав війну із Росією "внутрішнім конфліктом" і звинуватив США

Олігарх Ігор Коломойський вважає війну на Донбасі "внутрішнім громадянським конфліктом".

"А у нас те, що трапилося на Донбасі — це що трапилося?.. Це внутрішній громадянський конфлікт", — заявив він у інтерв'ю НВ.

За словами Коломойського, ситуація на Донбасі "ніким не інспірована, ніякою Росією", незважаючи на присутність там російської військової техніки та російських військових.

"Вона і зараз там є, російська техніка, і буде. Поки буде конфлікт, буде там російська техніка. Це реалії з життя. Так, вона там є. А у нас американська техніка з цього боку є. І що з цього? Джавелін у нас? Це чия техніка?" — заявив олігарх.

Ігор Коломойський НВ

Він додав, що США надали Україні військову техніку, "щоб підтримувати конфлікт на Донбасі", бо "Америці вигідно тримати санкції проти Росії".

"В усякому разі, за попереднього президента так було. А нинішній президент (Дональд Трамп. — Ред.), як на мене, у нього інша точка зору, але як із неї вийти — він не знає. А напередодні чергових президентських виборів, може, він не поспішає із цим", — заявив Коломойський.

Водночас він визнав наявність на Донбасі не тільки російської техніки, але і військових РФ.

"Ми кажемо, що військові російські були присутні на Донбасі. Це факт. Вони, щоправда, перевдягнені у відпускників або когось. У "ДНР-ЛНР" 1-2-й корпус, в усякому разі, те, що стосується офіцерського складу, то 100% там багато російських військовослужбовців, які поїхали у "відпустку" або у "відрядження", — виконувати інтернаціональний обов'язок.... І не робіть із цього катастрофу, — це нормальне явище", — сказав олігарх.

Він додав, що в Україну приїхали "виконувати інтернаціональний обов'язок" також із Західної Європи і США, не уточнивши, що саме має на увазі.

"Але у нас основа, шампур цього конфлікту — це внутрішньоукраїнський конфлікт, який, до речі кажучи, готувався 20 років. Мінімум із 2004 року, з виборів Ющенко-Януковича. Тоді вперше зрозуміло було, що ми до цього готові", — зазначив Коломойський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні у інтерв'ю Bihus.Info Коломойський вже називав війну на Донбасі громадянським конфліктом.

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