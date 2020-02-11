"Неонацисти московського розливу": Шкляр жорстко відповів противникам мовного закону

Прихильники скасування закону про державну мову в Україні є "неонацистами московського розливу".

Таку думку висловив в ефірі ObozTV відомий письменник Василь Шкляр.

Як зазначив Шкляр, закон про мову "входить в дію, але чомусь не набуває сили", оскільки він, "як і всі наші закони, не дуже виконується".

"Якщо ми зараз подивимося, скільки українофобів при владі... На телебаченні, на центральних інформаційних телеканалах, куплених за путінські гроші, збираються якісь неонацисти. Вони збираються цілими кублами, беруть для статистики пару українців – "хлопчиків для биття". Всі розмовляють російською мовою, крім ведучого, і кажуть, як утискається російська мова в Україні. Вона ж панує на ваших каналах..." – обурився письменник.

"Це партійні канали антиукраїнських партій. Вони доходять до такого цинізму в своїй чужоземній ментальності, вони дивляться, як ще притиснути, відсікти нашу мову. Я називаю це то російським націоналізмом, то шовінізмом, але я бачу, що це своєрідний неонацизм московського розливу", – підкреслив він.

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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